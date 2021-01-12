Отправлено: - 19:33

drakon:

У нас, ни продавцы, на кассе, ни расскладывающие товар, на полки, ни масок, еи перчаток, не носят...

Цитата:У меня продавец за маску которая была одета но не прикрывала нос,заплатила штраф,кучу денег,а перчатки это вообще издевательство на людьми,вот так вот плачут,но не снимают.