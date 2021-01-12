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Новый главный санитарный врач назначен в Костанайской области
Новый главный санитарный врач назначен в Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40706
Новый главный санитарный врач назначен в Костанайской области
Отправлено: 12.01.21 - 16:42
Эту должность в течение шести лет - с 2014 по 2020 год - занимал Владимир НЕЧИТАЙЛО. Подписанные им постановления о карантинных мерах в связи с пандемией коронавируса в прошлом году были самыми обсуждаемыми документами в регионе.
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10438
Новый главный санитарный врач назначен в Костанайской области
Отправлено: 12.01.21 - 16:42
а как этот, который на бывшего теперь уже, писал три месяца, прокатили что ли?
пусть хоть помощником возьмут
а Иванова, Петрова кандидатуры не рассматривались?
[Исправлено: alex_60, 12.01.2021 - 16:51]
пусть хоть помощником возьмут
а Иванова, Петрова кандидатуры не рассматривались?
[Исправлено: alex_60, 12.01.2021 - 16:51]
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.12
- Сообщений:
- 790
Re: Новый главный санитарный врач назначен в Костанайской...
Отправлено: 12.01.21 - 16:49
Ну, теперь "хейтеры" Нечитайло, которые наивно полагали, что он реально сам придумывает и решает какие санитарные ограничения вводить, а какие отменять - заживут. Будут наверное пуще прежнего, бегать без масок и соц.дистанций по кабакам и остальным местам в которые их бедолаг не пускали. Нет Нечитайло - нет карантина.))
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10438
Новый главный санитарный врач назначен в Костанайской области
Отправлено: 12.01.21 - 16:53
а где у него родичи работают?
это очень важно.
в каких видах бизнеса?
это очень важно.
в каких видах бизнеса?
Re: Новый главный санитарный врач назначен в Костанайской...
Отправлено: 12.01.21 - 18:48
Цитата:
Уважаемая редакция НГ,я надеюсь в "большом интервью" мы наконец то найдём ответ по поводу перчаток?
Кто нибудь вообще может мне сказать,со ссылкой на официальный документ ,должен ли продавец в продуктовом магазине обслуживать покупателей в перчатках?
Большое интервью с Владимиром Нечитайло читайте в ближайшем номере "НГ"
Источник:
Источник:
Уважаемая редакция НГ,я надеюсь в "большом интервью" мы наконец то найдём ответ по поводу перчаток?
Кто нибудь вообще может мне сказать,со ссылкой на официальный документ ,должен ли продавец в продуктовом магазине обслуживать покупателей в перчатках?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20863
Новый главный санитарный врач назначен в Костанайской области
Отправлено: 12.01.21 - 19:07
Цитата:
У нас, ни продавцы, на кассе,
ни расскладывающие товар, на
полки, ни масок, еи перчаток,
не носят...
Добринцофф:
,должен ли продавец в продуктовом магазине обслуживать покупателей в перчатках?
,должен ли продавец в продуктовом магазине обслуживать покупателей в перчатках?
У нас, ни продавцы, на кассе,
ни расскладывающие товар, на
полки, ни масок, еи перчаток,
не носят...
Новый главный санитарный врач назначен в Костанайской области
Отправлено: 12.01.21 - 19:33
Цитата:
У меня продавец за маску которая была одета но не прикрывала нос,заплатила штраф,кучу денег,а перчатки это вообще издевательство на людьми,вот так вот плачут,но не снимают.
drakon:
У нас, ни продавцы, на кассе, ни расскладывающие товар, на полки, ни масок, еи перчаток, не носят...
У нас, ни продавцы, на кассе, ни расскладывающие товар, на полки, ни масок, еи перчаток, не носят...
У меня продавец за маску которая была одета но не прикрывала нос,заплатила штраф,кучу денег,а перчатки это вообще издевательство на людьми,вот так вот плачут,но не снимают.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 18.04.20
- Сообщений:
- 23
Re: Новый главный санитарный врач назначен в Костанайской...
Отправлено: 12.01.21 - 19:44
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1411
Re: Новый главный санитарный врач назначен в Костанайской...
Отправлено: 12.01.21 - 19:53
Цитата:
Фотки с ярмарки Нечитайло не удалось отправить??
Добринцофф:
,должен ли продавец
,должен ли продавец
Фотки с ярмарки Нечитайло не удалось отправить??
Новый главный санитарный врач назначен в Костанайской области
Отправлено: 12.01.21 - 20:05
Цитата:
Не удалось,электронный адрес который я нашёл в интернете оказался нерабочим.
По тел.звонить бесполезно,я же потом проверяющим не объясню что д.Володя разрешил мне работать без перчаток.
ACROS:
Фотки с ярмарки Нечитайло не удалось отправить??
Фотки с ярмарки Нечитайло не удалось отправить??
Не удалось,электронный адрес который я нашёл в интернете оказался нерабочим.
По тел.звонить бесполезно,я же потом проверяющим не объясню что д.Володя разрешил мне работать без перчаток.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.01.19
- Сообщений:
- 208
Re: Новый главный санитарный врач назначен в Костанайской...
Отправлено: 12.01.21 - 21:53
Судя по кадровой перестановке, значительно меняется статус должности. Ранее был "горячий" период, когда башку снести могли в лёгкую. Ныне это место становится "хлебным"
Новый главный санитарный врач назначен в Костанайской области
Отправлено: 12.01.21 - 21:58
Если я правильно понял, Нечитайло теперь зам своей предыдущей должности?
[Исправлено: maxsaf, 12.01.2021 - 22:00]
[Исправлено: maxsaf, 12.01.2021 - 22:00]
Новый главный санитарный врач назначен в Костанайской области
Отправлено: 12.01.21 - 22:09
Цитата:
Антикорр тоже об этом знает, кто то возможно себе новые звездочки заказал под это дело
Анатолий Сальник:
Ныне это место становится "хлебным"
Ныне это место становится "хлебным"
Антикорр тоже об этом знает, кто то возможно себе новые звездочки заказал под это дело
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1213
Re: Новый главный санитарный врач назначен в Костанайской...
Отправлено: 13.01.21 - 14:42
Интересно, кто-нибудь до пандемии знал, что есть такая должность как сан.врач области?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1411
Re: Новый главный санитарный врач назначен в Костанайской...
Отправлено: 13.01.21 - 15:22
Цитата:
Торговые предприниматели знали, ещё с 2000-х годов: на машину доставки продуктов всегда нужен САНИТАРНЫЙ паспорт. А его выдавали санврачи районов и городов..
КГСПС:
до пандемии знал,
до пандемии знал,
Торговые предприниматели знали, ещё с 2000-х годов: на машину доставки продуктов всегда нужен САНИТАРНЫЙ паспорт. А его выдавали санврачи районов и городов..
-
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