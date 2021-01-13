Прогноз на 5 дней
переменная облачность-26°C
  • 776 мм рт.ст.
  • 76% влажность
  • С-СЗ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Рост заболеваемости КВИ зарегистрирован в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40704
Рост заболеваемости КВИ зарегистрирован в Костанайской области
Отправлено: 13.01.21 - 11:32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За прошедшие сутки, 12 января, в регионе выявлено 75 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,9%. Днем ранее, 11 января, было зарегистрировано 62 случая коронавируса, темп прироста составлял 0,7%.
Читать новость

Janus
§ Janus
(Пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
15
Re: Рост заболеваемости КВИ зарегистрирован в Костанайской...
Отправлено: 13.01.21 - 11:32
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А если придёт британский штамп будет вообще жесть. НО школьники и студенты пошли учится. Общаги заселяют. Будет наверно СУПЕР ТЕНГИЗ. Там тоже люди в общаге живут.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10437
Re: Рост заболеваемости КВИ зарегистрирован в Костанайской...
Отправлено: 13.01.21 - 12:30
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
значит на выходе первый указ
нового санврача.
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20862
Re: Рост заболеваемости КВИ зарегистрирован в Костанайской...
Отправлено: 13.01.21 - 12:38
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это всё результат - выборов... :-o
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10437
Рост заболеваемости КВИ зарегистрирован в Костанайской области
Отправлено: 13.01.21 - 12:45
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Это всё результат - выборов...


что, Сайлау виноват?
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20862
Рост заболеваемости КВИ зарегистрирован в Костанайской области
Отправлено: 13.01.21 - 12:53
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
что, Сайлау виноват?

Их же нельзя было - откладывать... :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 59, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 59
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS