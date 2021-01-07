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≡ Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
 
 
Страница 2 из 2«12
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40704
Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Отправлено: 07.01.21 - 21:08
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Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое» напомнил о переименовании ЮКО в Туркестанскую область и заявил, что «эта хорошая тенденция может быть продолжена по всей стране». Считаете ли вы такое направление правильным?
Результаты опроса

КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1212
Re: Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Отправлено: 09.01.21 - 11:00
#15
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Цитата:
alex_60:

За дешёвыми яйцами рванули, им же тоже кушать хочется.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
535
Re: Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Отправлено: 09.01.21 - 15:56
#16
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А, собственно, "область" из какого языка? Только вот не надо, что из "облысы".
Ну и назовите Туркестанский вилаят, к примеру.
Восстанавливайте "историческую справедливость" на 100%
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9830
Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Отправлено: 09.01.21 - 16:19
#17
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Цитата:
electro:

Напомнило мне историю из детства - у меня когда велик сперли - первым делом его перекрасили. Был уникальный цвет - а покрасили заборной краской, синей вроде. Нафига? Велик такой был один на весь район, Универсал назывался, складной, типа Салюта, но с большими колесами как у Суры. :lol:

[Исправлено: maxsaf, 09.01.2021 - 16:20]
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6554
Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Отправлено: 10.01.21 - 12:06
#18
Комментарий удален модератором.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1212
Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Отправлено: 10.01.21 - 12:17
#19
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Цитата:
abaika95:

Как я понял, форма была казачья. Государства казаков нет, о форме какого другого государства вы пишите?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9830
Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Отправлено: 10.01.21 - 12:19
#20
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Цитата:
abaika95:
Кызылжар вроде

А может Корсак-таун? Определяйтесь уже, время идет))
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6554
Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Отправлено: 10.01.21 - 12:32
#21
Комментарий удален модератором.
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MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
113
Re: Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Отправлено: 13.01.21 - 09:46
#22
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Прошли выборы. И эта инициатива, будет рьяно поддержана партией.Нам сообщат по факту, как нас назовут. И главное объявят, что это волеизлияние народа.
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Janus
§ Janus
(Пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
15
Re: Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Отправлено: 13.01.21 - 11:36
#23
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Давайте вернем исторические названия. Если кто забыл то Кустанай при основании назывался Николаевск. А Алматы - Верный. 8-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10437
Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Отправлено: 13.01.21 - 11:46
#24
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мне нравится историческое название-
Затоболовка.( она же самодуровка,она же целлофановка)
надо вернуть.
вернуться к истокам.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9830
Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Отправлено: 13.01.21 - 12:09
#25
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Цитата:
Janus:

Цитата:
alex_60:

Вы двое своими каментами еще на месяц приблизили дату переименования Лисаковска в историческое Корсаковск :-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9918
Re: Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Отправлено: 13.01.21 - 12:19
#26
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Цитата:
Coopidon:

Очень печальный ролик. Да еще при детях устраивать разборки на нац почве. Буквально на ровном месте кому то не понравилась форма казаков. Асамблея народов интересно как отнеслась к этому? Незаметила скорей всего как и на другие проблемы.
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