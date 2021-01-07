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Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 40704
Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Отправлено: 07.01.21 - 21:08
Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое» напомнил о переименовании ЮКО в Туркестанскую область и заявил, что «эта хорошая тенденция может быть продолжена по всей стране». Считаете ли вы такое направление правильным?
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Re: Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Отправлено: 09.01.21 - 11:00
Цитата:
За дешёвыми яйцами рванули, им же тоже кушать хочется.
alex_60:
За дешёвыми яйцами рванули, им же тоже кушать хочется.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
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- 01.01.15
- Сообщений:
- 535
Re: Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Отправлено: 09.01.21 - 15:56
А, собственно, "область" из какого языка? Только вот не надо, что из "облысы".
Ну и назовите Туркестанский вилаят, к примеру.
Восстанавливайте "историческую справедливость" на 100%
Ну и назовите Туркестанский вилаят, к примеру.
Восстанавливайте "историческую справедливость" на 100%
Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Отправлено: 09.01.21 - 16:19
Цитата:
Напомнило мне историю из детства - у меня когда велик сперли - первым делом его перекрасили. Был уникальный цвет - а покрасили заборной краской, синей вроде. Нафига? Велик такой был один на весь район, Универсал назывался, складной, типа Салюта, но с большими колесами как у Суры.
[Исправлено: maxsaf, 09.01.2021 - 16:20]
electro:
Напомнило мне историю из детства - у меня когда велик сперли - первым делом его перекрасили. Был уникальный цвет - а покрасили заборной краской, синей вроде. Нафига? Велик такой был один на весь район, Универсал назывался, складной, типа Салюта, но с большими колесами как у Суры.
[Исправлено: maxsaf, 09.01.2021 - 16:20]
Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Отправлено: 10.01.21 - 12:06
Комментарий удален модератором.
Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Отправлено: 10.01.21 - 12:17
Цитата:
Как я понял, форма была казачья. Государства казаков нет, о форме какого другого государства вы пишите?
abaika95:
Как я понял, форма была казачья. Государства казаков нет, о форме какого другого государства вы пишите?
Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Отправлено: 10.01.21 - 12:19
Цитата:
А может Корсак-таун? Определяйтесь уже, время идет))
abaika95:
Кызылжар вроде
Кызылжар вроде
А может Корсак-таун? Определяйтесь уже, время идет))
Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Отправлено: 10.01.21 - 12:32
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
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- 03.04.19
- Сообщений:
- 113
Re: Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Отправлено: 13.01.21 - 09:46
Прошли выборы. И эта инициатива, будет рьяно поддержана партией.Нам сообщат по факту, как нас назовут. И главное объявят, что это волеизлияние народа.
(Пользователи)
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- 20.04.20
- Сообщений:
- 15
Re: Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Отправлено: 13.01.21 - 11:36
Давайте вернем исторические названия. Если кто забыл то Кустанай при основании назывался Николаевск. А Алматы - Верный.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10437
Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Отправлено: 13.01.21 - 11:46
мне нравится историческое название-
Затоболовка.( она же самодуровка,она же целлофановка)
надо вернуть.
вернуться к истокам.
Затоболовка.( она же самодуровка,она же целлофановка)
надо вернуть.
вернуться к истокам.
Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Отправлено: 13.01.21 - 12:09
Цитата:
Цитата:
Вы двое своими каментами еще на месяц приблизили дату переименования Лисаковска в историческое Корсаковск
Janus:
Цитата:
alex_60:
Вы двое своими каментами еще на месяц приблизили дату переименования Лисаковска в историческое Корсаковск
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 9918
Re: Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Отправлено: 13.01.21 - 12:19
Цитата:
Очень печальный ролик. Да еще при детях устраивать разборки на нац почве. Буквально на ровном месте кому то не понравилась форма казаков. Асамблея народов интересно как отнеслась к этому? Незаметила скорей всего как и на другие проблемы.
Coopidon:
Очень печальный ролик. Да еще при детях устраивать разборки на нац почве. Буквально на ровном месте кому то не понравилась форма казаков. Асамблея народов интересно как отнеслась к этому? Незаметила скорей всего как и на другие проблемы.
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