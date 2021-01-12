27 из 33 мандатов в маслихат Костанайской области получили кандидаты от Nur Otan
Отправлено: 12.01.21 - 14:18
Председатель областной территориальной избирательной комиссии Александр МАЛАШКО подвёл итоги выборов депутатов областного маслихата. Он сообщил, что мандаты получат три партии: Nur Otan, «Ак жол» и «Ауыл». Читать новость>>
Были ли вами зафиксированы бюллетени, на которых граждане перечеркивали списки партий или писали «против всех»? - спросил Малашко корреспондент «НГ». - Таких нет, - ответил Малашко.
Ну зачем же так врать? Взрослые люди же. Я лично взял 2 бюллетеня (в городской и областной маслихат) черным маркером поставил ЖИРНЫЙ КРЕСТ на весь бюллетень и снизу, где примечание, написал: "ЭТИ ЛЮДИ НИЧЕГО НЕ РЕШАЮТ!" Не было разве таких, а Малашко?
- Разница между числом проголосовавших и числом получивших бюллетени - 160 330 человек. Эти люди пришли на участки, но не проголосовали? Или это те, чьи бюллетени были заполнены с нарушениями и не учтены в общей массе? - спросила корреспондент «Казахстанской правды» Евгения ЕРМАКОВА. - Разница между получившими и принявшими (участие в голосовании - «НГ») - это те бюллетени, которые избиратели по какой-то причине взяли и унесли с собой, - ответил председатель облизбиркома.
О, а это уже интересно. Интересно, как посмела журнализ Казправды усомниться в цифрах? Интересно, что более ТРЕТИ всех проголосовавших в ОБЛАСТИ унесли с собой бюллетени. Ну вменяемый, здоровый человек в это поверит? Куда их потом... они жесткие
Очевидно, Малашко говорит так как ему преподнесли данные со всех участков. Значит члены комиссий с вашего избир.участка так посчитали бюллетни и ваш перечеркнутый бюллетень отнесли в категорию "недействительные". Это вопрос вашего местного пред.УИК. Вы всерьёз думаете, что будет Малашко разбираться с каждым бюллетнём?
yudjin: взяли и унесли с собой,[/quote
567 000 - 160 330 = 406 670. Они ничего не курят?? Быть такого не может. Неужели нельзя было по другому это посчитать?? С каждым годом уровень пред.избиркомов всё мельчает и мельчает.
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