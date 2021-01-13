Re: Житикаринца, катавшего друга на сноуборде по проезжей части,...

Отправлено: - 10:26

В Джетыгаре в 80-х годах прошлого века, была построена, по инициативе Блудова Руслана, тогдашнего Первого секретаря горкома комсомола, единственная в Союзе ; детская железная дорога.

А, в Рудном, по инициативе Исаева Володи, в те же годы, организована и прекрасно фунционировала лётно-парашютная школа имевшая всесоюзную известность.



К чему это я: советское государство создавало и предоставляла БЕСПЛАТНЫЕ возможности для реального досуга населения. Праздноболтающих и шатающих без дела было мало. .