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≡ Житикаринца, катавшего друга на сноуборде по проезжей части, привлекли к административной ответственности
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40703
Житикаринца, катавшего друга на сноуборде по проезжей части, привлекли к административной ответственности
Отправлено: 13.01.21 - 07:56
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Мужчина привязал себя тросом к автомобилю и катался по улицам Житикары. Когда его нашли полицейские, он и водитель автомобиля сказали, что хотели развлечься.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4397
Re: Житикаринца, катавшего друга на сноуборде по проезжей части,...
Отправлено: 13.01.21 - 07:56
#1
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И уносят меня, и уносят меня. В звенящую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня. Декабрь, январь и февраль!
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1407
Re: Житикаринца, катавшего друга на сноуборде по проезжей части,...
Отправлено: 13.01.21 - 10:26
#2
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В Джетыгаре в 80-х годах прошлого века, была построена, по инициативе Блудова Руслана, тогдашнего Первого секретаря горкома комсомола, единственная в Союзе ; детская железная дорога.
А, в Рудном, по инициативе Исаева Володи, в те же годы, организована и прекрасно фунционировала лётно-парашютная школа имевшая всесоюзную известность.

К чему это я: советское государство создавало и предоставляла БЕСПЛАТНЫЕ возможности для реального досуга населения. Праздноболтающих и шатающих без дела было мало. .
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