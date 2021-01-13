Отправлено: - 01:07

[Исправлено: maxsaf, 13.01.2021 - 01:10]

У нас на том заводе, где я щас сисадмином подрабатываю, по 20 тонн электроники в день проходит полную переработку, несмотря на пандемию. У меня есть база данных по входу - сколько телевизоров, компьютеров, микроволновок и т .д. и сколько на выходе пластика, чермета, картона, цветных металлов, дерева и т.д. на выходе. Могу отчет за любой день или месяц или год вытащить