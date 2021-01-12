Отправлено: - 00:22

drakon:

Сортировка мусора, ничего не даёт. Или его, куда продают?...

Цитата:Если это видимость - то и продавать нечего)) сколько тыс.тонн картона, пластика и металла продала сортировочная станция в Тобыле? ))