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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Куратор темы: drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.01.21 - 23:58
Цитата:
Может там тупо нет электричества?)
elektron:
Намного практичней было бы поставить пару таких контейнеров на свалке. И там перековыривать всё "добро", так сказать - не отходя от кассы.
Намного практичней было бы поставить пару таких контейнеров на свалке. И там перековыривать всё "добро", так сказать - не отходя от кассы.
Может там тупо нет электричества?)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.01.21 - 23:59
Цитата:
Зеленые понимают, что пол миллиарда деревьев это капля в море. Чтобы нивелировать выбросы от ДВС, нужны триллионы деревьев
elektron:
Иначе "зелёные давно бы уже разворошили это гнездо.
Иначе "зелёные давно бы уже разворошили это гнездо.
Зеленые понимают, что пол миллиарда деревьев это капля в море. Чтобы нивелировать выбросы от ДВС, нужны триллионы деревьев
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6135
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.01.21 - 00:00
Цитата:
Что то туплю
провести же неззя, распилят всё.
maxsaf:
Может там тупо нет электричества?)
Может там тупо нет электричества?)
Что то туплю
провести же неззя, распилят всё.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6135
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.01.21 - 00:03
Дешевле в Тобыле провести сортировку и в разных мусоровозах вывести на одну свалку.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.01.21 - 00:04
Сортировка без сжигания бессмысленна, в мусоре процент того, что можно повторно использовать с прибылью не такой уж и высокий
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.01.21 - 00:05
Цитата:
Вот и раскрыли главный секрет ))
Проверять же все равно никто не станет))
[Исправлено: maxsaf, 13.01.2021 - 00:06]
elektron:
в разных мусоровозах вывести на одну свалку.
в разных мусоровозах вывести на одну свалку.
Вот и раскрыли главный секрет ))
Проверять же все равно никто не станет))
[Исправлено: maxsaf, 13.01.2021 - 00:06]
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.01.21 - 00:11
Переработка максимально ценного мусора, такого как автомобили, сельхозтехника, электроника - сидит на дотациях от государства. Доказательством являются утилизационные сборы. Ритейлеры добавляют утиль сбор в цену. Переработка обычного бытового мусора - крайне высокозатратное дело, требующее огромных дотаций. А если не работать, а создавать видимость - то это крайне "жирная" тема
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.01.21 - 00:11
Цитата:
Я же 3 года об этом, говорю...
maxsaf:
Сортировка без сжигания бессмысленна,
Сортировка без сжигания бессмысленна,
Я же 3 года об этом, говорю...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.01.21 - 00:14
Цитата:
Видимость сортировки - крайне выгодное дело ))
drakon:
Я же 3 года об этом, говорю...
Я же 3 года об этом, говорю...
Видимость сортировки - крайне выгодное дело ))
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.01.21 - 00:17
Цитата:
Сортировка мусора, ничего не даёт.
Или его, куда продают?...
maxsaf:
Видимость сортировки -
Видимость сортировки -
Сортировка мусора, ничего не даёт.
Или его, куда продают?...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.01.21 - 00:22
Цитата:
Если это видимость - то и продавать нечего)) сколько тыс.тонн картона, пластика и металла продала сортировочная станция в Тобыле? ))
drakon:
Сортировка мусора, ничего не даёт. Или его, куда продают?...
Сортировка мусора, ничего не даёт. Или его, куда продают?...
Если это видимость - то и продавать нечего)) сколько тыс.тонн картона, пластика и металла продала сортировочная станция в Тобыле? ))
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.01.21 - 00:33
Цитата:
Нигде об этом, даже не читал...
maxsaf:
сколько тыс.тонн картона, пластика и металла продала сортировочная станция в Тобыле? ))
сколько тыс.тонн картона, пластика и металла продала сортировочная станция в Тобыле? ))
Нигде об этом, даже не читал...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.01.21 - 00:44
Цитата:
Вот и я о том же
drakon:
Нигде об этом, даже не читал...
Нигде об этом, даже не читал...
Вот и я о том же
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.01.21 - 00:50
Цитата:
А куда они его девают?
С места на место перекладывают?...
maxsaf:
Вот и я о том же
Вот и я о том же
А куда они его девают?
С места на место перекладывают?...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.01.21 - 01:01
Цитата:
Наверное даже этого не делают ))
drakon:
С места на место перекладывают?...
С места на место перекладывают?...
Наверное даже этого не делают ))
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