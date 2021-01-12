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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 332 из 332«1...330331332
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Куратор темы: drakon
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9821
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.01.21 - 23:58
#4966
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Цитата:
elektron:
Намного практичней было бы поставить пару таких контейнеров на свалке. И там перековыривать всё "добро", так сказать - не отходя от кассы.

Может там тупо нет электричества?)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9821
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.01.21 - 23:59
#4967
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Цитата:
elektron:
Иначе "зелёные давно бы уже разворошили это гнездо.

Зеленые понимают, что пол миллиарда деревьев это капля в море. Чтобы нивелировать выбросы от ДВС, нужны триллионы деревьев :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6135
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.01.21 - 00:00
#4968
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Цитата:
maxsaf:
Может там тупо нет электричества?)

Что то туплю ;-)
провести же неззя, распилят всё. :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6135
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.01.21 - 00:03
#4969
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Дешевле в Тобыле провести сортировку и в разных мусоровозах вывести на одну свалку. :lol: :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9821
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.01.21 - 00:04
#4970
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Сортировка без сжигания бессмысленна, в мусоре процент того, что можно повторно использовать с прибылью не такой уж и высокий ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9821
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.01.21 - 00:05
#4971
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Цитата:
elektron:
в разных мусоровозах вывести на одну свалку.

Вот и раскрыли главный секрет ))
Проверять же все равно никто не станет))

[Исправлено: maxsaf, 13.01.2021 - 00:06]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9821
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.01.21 - 00:11
#4972
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Переработка максимально ценного мусора, такого как автомобили, сельхозтехника, электроника - сидит на дотациях от государства. Доказательством являются утилизационные сборы. Ритейлеры добавляют утиль сбор в цену. Переработка обычного бытового мусора - крайне высокозатратное дело, требующее огромных дотаций. А если не работать, а создавать видимость - то это крайне "жирная" тема :lol:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20856
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.01.21 - 00:11
#4973
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Цитата:
maxsaf:
Сортировка без сжигания бессмысленна,

Я же 3 года об этом, говорю... :lol: ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9821
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.01.21 - 00:14
#4974
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Цитата:
drakon:
Я же 3 года об этом, говорю...

Видимость сортировки - крайне выгодное дело ))
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20856
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.01.21 - 00:17
#4975
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Цитата:
maxsaf:
Видимость сортировки -

Сортировка мусора, ничего не даёт.
Или его, куда продают?... :lol: :oops:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9821
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.01.21 - 00:22
#4976
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Цитата:
drakon:
Сортировка мусора, ничего не даёт. Или его, куда продают?...

Если это видимость - то и продавать нечего)) сколько тыс.тонн картона, пластика и металла продала сортировочная станция в Тобыле? ))
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