Прогноз на 5 дней
переменная облачность-22°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 77% влажность
  • С-СЗ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 329 из 329«1...327328329
Ответить Новый топик
Куратор темы: drakon
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10429
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.01.21 - 20:07
#4921
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
спроси


поэтому и знаю. сестра и ее знакомые здесь лечили.
тебе как военнопленному наверное бесплатно.
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20846
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.01.21 - 20:49
#4922
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Завтра, начинается акция "Ёлке - вторую жизнь".

Это в соседнем посёлке.У нас тоже будет через
пару дней.Юные Пожарные, будут собирать,
грузить.Ёлки лежат возле домов... :lol:
В Костанае тоже будут... ;-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9790
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.01.21 - 21:08
#4923
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Завтра, начинается акция "Ёлке - вторую жизнь".

Обратно к пеньку на саморезы прикрутят? ))
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9790
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.01.21 - 21:30
#4924
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

У меня для вас есть хорошая новость.
Дарига Назарбаева подана в списке 76 кандидатов от Nur Otan для регистрации в качестве депутатов Мажилиса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Nur Otan.
Неожиданно, правда же? :lol:
Профайл
Страница 329 из 329«1...327328329
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 8, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 8
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS