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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 328 из 329«1...326327328329»
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20846
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.01.21 - 15:58
#4906
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Цитата:
alex_60:
часть третья. Цель близка.

Да, Алекс, и улицы - подметал.
Окурки - подбирал.
На такси не удалось - поработать... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10429
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.01.21 - 16:23
#4907
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Цитата:
drakon:
улицы - подметал. Окурки - подбирал.


это нормально. это жизнь.
теперь отдыхаешь.
заслужил.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20846
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.01.21 - 16:38
#4908
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Цитата:
alex_60:
заслужил.

А в КОстанае, мог Диссер - написать... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10429
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.01.21 - 16:45
#4909
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Цитата:
drakon:
А в КОстанае, мог


сидел бы модератором на сайте НГ.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20846
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.01.21 - 17:00
#4910
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Цитата:
alex_60:
сидел бы модератором на сайте НГ.

Да я бы и сейчас - мог.
Но кто меня - возьмёт?... :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10429
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.01.21 - 17:02
#4911
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Цитата:
drakon:
Но кто меня - возьмёт?...


да, ты поуехавший. по закону нельзя.

[Исправлено: alex_60, 10.01.2021 - 17:03]
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20846
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.01.21 - 17:09
#4912
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Это данные Короновируса, на 9.01.21.

По нашему району.Умерло - 53 человека... :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10429
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.01.21 - 18:12
#4913
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а сколько у вас стоит вырвать зуб?
, все знают что немцы лечат зубы у нас.
так что не надо ляля. заранее.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20846
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.01.21 - 18:31
#4914
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Цитата:
alex_60:
все знают что немцы лечат зубы у нас.

Все 5 000 000 человек?... :oops: :-P
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20846
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.01.21 - 18:48
#4915
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Цитата:
alex_60:
а сколько у вас стоит вырвать зуб?

Алекс, для этого есть Медстраховки.
Врачи и лечат и зубы вырывают - бесплатно.
Врачи получают всё от них.
И зарплату в том числе... :lol: :-P
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7655
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.01.21 - 18:50
#4916
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Цитата:
drakon:
Все 5 000 000 человек?

Я двоих точно знаю,в хорошие времена приезжали в гости ,заодно и зубки подлечили.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20846
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.01.21 - 19:03
#4917
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Цитата:
Добринцофф:
приезжаои в гости ,заодно и зубки подлечили.

Добринцофф, я, когда жил в Кустанае, тоже
такие истории - слышал. Но ни разу -
не видел... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10429
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.01.21 - 19:28
#4918
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Цитата:
drakon:
я, когда жил в Кустанае


ты жил в прошлом веке.
и не надо врать.
медстраховка покрывает зубы.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20846
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.01.21 - 19:31
#4919
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Цитата:
alex_60:
медстраховка покрывает зубы.

Алекс, спроси у Завгара... :lol: :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10429
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.01.21 - 20:05
#4920
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у нас тоже можно взять медстраховку,
чтобы она включала зубы.
и операцию на сердце.
стоить она будет три рубля конечно.
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