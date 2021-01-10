Отправлено: - 18:48

alex_60:

а сколько у вас стоит вырвать зуб?

Цитата:Алекс, для этого есть Медстраховки.Врачи и лечат и зубы вырывают - бесплатно.Врачи получают всё от них.И зарплату в том числе...