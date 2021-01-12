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≡ Новый главный санитарный врач назначен в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40701
Новый главный санитарный врач назначен в Костанайской области
Отправлено: 12.01.21 - 16:42
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Эту должность в течение шести лет - с 2014 по 2020 год - занимал Владимир НЕЧИТАЙЛО. Подписанные им постановления о карантинных мерах в связи с пандемией коронавируса в прошлом году были самыми обсуждаемыми документами в регионе.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10429
Новый главный санитарный врач назначен в Костанайской области
Отправлено: 12.01.21 - 16:42
#1
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а как этот, который на бывшего теперь уже, писал три месяца, прокатили что ли?
пусть хоть помощником возьмут
а Иванова, Петрова кандидатуры не рассматривались?

[Исправлено: alex_60, 12.01.2021 - 16:51]
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
790
Re: Новый главный санитарный врач назначен в Костанайской...
Отправлено: 12.01.21 - 16:49
#2
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Ну, теперь "хейтеры" Нечитайло, которые наивно полагали, что он реально сам придумывает и решает какие санитарные ограничения вводить, а какие отменять - заживут. Будут наверное пуще прежнего, бегать без масок и соц.дистанций по кабакам и остальным местам в которые их бедолаг не пускали. Нет Нечитайло - нет карантина.))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10429
Новый главный санитарный врач назначен в Костанайской области
Отправлено: 12.01.21 - 16:53
#3
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а где у него родичи работают?
это очень важно.
в каких видах бизнеса?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7655
Re: Новый главный санитарный врач назначен в Костанайской...
Отправлено: 12.01.21 - 18:48
#4
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Цитата:
Большое интервью с Владимиром Нечитайло читайте в ближайшем номере "НГ"

Источник:

Уважаемая редакция НГ,я надеюсь в "большом интервью" мы наконец то найдём ответ по поводу перчаток?
Кто нибудь вообще может мне сказать,со ссылкой на официальный документ ,должен ли продавец в продуктовом магазине обслуживать покупателей в перчатках?
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20846
Новый главный санитарный врач назначен в Костанайской области
Отправлено: 12.01.21 - 19:07
#5
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Цитата:
Добринцофф:
,должен ли продавец в продуктовом магазине обслуживать покупателей в перчатках?

У нас, ни продавцы, на кассе,
ни расскладывающие товар, на
полки, ни масок, еи перчаток,
не носят... :lol: :oops:
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7655
Новый главный санитарный врач назначен в Костанайской области
Отправлено: 12.01.21 - 19:33
#6
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Цитата:
drakon:
У нас, ни продавцы, на кассе, ни расскладывающие товар, на полки, ни масок, еи перчаток, не носят...

У меня продавец за маску которая была одета но не прикрывала нос,заплатила штраф,кучу денег,а перчатки это вообще издевательство на людьми,вот так вот плачут,но не снимают.
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Erden81
§ Erden81
(Пользователи)
Регистрация:
18.04.20
Сообщений:
23
Re: Новый главный санитарный врач назначен в Костанайской...
Отправлено: 12.01.21 - 19:44
#7
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Цитата:
KOS77:

Думаю, не увидим разницы
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1406
Re: Новый главный санитарный врач назначен в Костанайской...
Отправлено: 12.01.21 - 19:53
#8
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Цитата:
Добринцофф:
,должен ли продавец


Фотки с ярмарки Нечитайло не удалось отправить??
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7655
Новый главный санитарный врач назначен в Костанайской области
Отправлено: 12.01.21 - 20:05
#9
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Цитата:
ACROS:
Фотки с ярмарки Нечитайло не удалось отправить??

Не удалось,электронный адрес который я нашёл в интернете оказался нерабочим.
По тел.звонить бесполезно,я же потом проверяющим не объясню что д.Володя разрешил мне работать без перчаток.
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