Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Цитрус внутри и снаружи
Цитрус внутри и снаружи
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40701
Цитрус внутри и снаружи
Отправлено: 09.01.21 - 19:07
Рождественскую выпечку принято делать пряной, с насыщенным вкусом. Как раз таким получается песочное печенье с мандарином. Оно очень ароматное и нарядное. Печь рекомендуется не только по праздникам.
Читать статью
Читать статью
Re: Цитрус внутри и снаружи
Отправлено: 09.01.21 - 19:07
Re: Цитрус внутри и снаружи
Отправлено: 09.01.21 - 19:46
Вот и мандарины, купил.Испанские.Наверное,
пойдут.Кажись всё - приготовил.
Осталось только желание - печь...
пойдут.Кажись всё - приготовил.
Осталось только желание - печь...
Цитрус внутри и снаружи
Отправлено: 09.01.21 - 20:38
Цитата:
хватит заливать.
какие мандарины.
по виду видно
что это клементины.
drakon:
Вот и мандарины, купил.Испанские
Вот и мандарины, купил.Испанские
хватит заливать.
какие мандарины.
по виду видно
что это клементины.
Цитрус внутри и снаружи
Отправлено: 09.01.21 - 21:16
Цитата:
Да, и на этикетке - написано.
Я спецом, так - сфотал...
alex_60:
по виду видно что это клементины.
по виду видно что это клементины.
Да, и на этикетке - написано.
Я спецом, так - сфотал...
Цитрус внутри и снаружи
Отправлено: 09.01.21 - 21:37
Цитата:
а где там этикетка?
у нас на каждом мандарине этикетка.
drakon:
Да, и на этикетке - написано
Да, и на этикетке - написано
а где там этикетка?
у нас на каждом мандарине этикетка.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6118
Цитрус внутри и снаружи
Отправлено: 09.01.21 - 21:41
Цитата:
Так то на Марокканских наверное. В Евросоюзе на сеточке достаточно
alex_60:
у нас на каждом мандарине этикетка.
у нас на каждом мандарине этикетка.
Так то на Марокканских наверное. В Евросоюзе на сеточке достаточно
Цитрус внутри и снаружи
Отправлено: 09.01.21 - 22:12
Цитата:
и на пакистанских.
в сетках у нас были раньше китайские, давно не видел.
[Исправлено: alex_60, 09.01.2021 - 22:15]
elektron:
Так то на Марокканских наверное.
Так то на Марокканских наверное.
и на пакистанских.
в сетках у нас были раньше китайские, давно не видел.
[Исправлено: alex_60, 09.01.2021 - 22:15]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 7650
Цитрус внутри и снаружи
Отправлено: 10.01.21 - 02:17
Цитата:
На каждом мандарине этикетку не клеят,на марокко или пакистане обычно в ящике в первом рядом только клеят.
Китай вообще без этикеток,он и так отличается,кстати китай в этом году самый дорогой,но и самый вкусный и сладкий,сейчас он уже отходит остатки продают и всё в следующий раз будет только через год.
Ещё сейчас есть вкусные и сладкие турецкие мандарины без косточек,на вид крупные и легко чистятся.
alex_60:
а где там этикетка? у нас на каждом мандарине этикетка.
а где там этикетка? у нас на каждом мандарине этикетка.
На каждом мандарине этикетку не клеят,на марокко или пакистане обычно в ящике в первом рядом только клеят.
Китай вообще без этикеток,он и так отличается,кстати китай в этом году самый дорогой,но и самый вкусный и сладкий,сейчас он уже отходит остатки продают и всё в следующий раз будет только через год.
Ещё сейчас есть вкусные и сладкие турецкие мандарины без косточек,на вид крупные и легко чистятся.
Цитрус внутри и снаружи
Отправлено: 10.01.21 - 08:00
Цитата:
да, эти классные.
Добринцофф:
Ещё сейчас есть вкусные и сладкие турецкие мандарины без косточек,на вид крупные и легко чистятся.
Ещё сейчас есть вкусные и сладкие турецкие мандарины без косточек,на вид крупные и легко чистятся.
да, эти классные.
Re: Цитрус внутри и снаружи
Отправлено: 11.01.21 - 23:42
Цитата:
--А абхазкие так и не попробовал.
alex_60:
да, эти классные
да, эти классные
--А абхазкие так и не попробовал.
Re: Цитрус внутри и снаружи
Отправлено: 11.01.21 - 23:50
Цитата:
Гога:--абхазские
абхазкие
абхазкие
Цитрус внутри и снаружи
Отправлено: 12.01.21 - 10:46
Цитата:
о, какие люди, и без охраны.
доброе утро,с Новым Годом!
Гога:
--А абхазкие так и не попробовал.
--А абхазкие так и не попробовал.
о, какие люди, и без охраны.
доброе утро,с Новым Годом!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 1921
Re: Цитрус внутри и снаружи
Отправлено: 12.01.21 - 16:51
когда уже будут ресторанные обозрения?
Цитрус внутри и снаружи
Отправлено: 12.01.21 - 17:00
Цитата:
спонсор из за неправильного оформления цитирования на форуме пока не может оплачивать счета.
наверное поэтому.
юля елиссева:
когда уже будут ресторанные обозрения?
когда уже будут ресторанные обозрения?
спонсор из за неправильного оформления цитирования на форуме пока не может оплачивать счета.
наверное поэтому.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 40, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 40
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать