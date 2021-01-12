Отправлено: - 14:18

Были ли вами зафиксированы бюллетени, на которых граждане перечеркивали списки партий или писали «против всех»? - спросил Малашко корреспондент «НГ». - Таких нет, - ответил Малашко.

Цитата:Ну зачем же так врать? Взрослые люди же.Я лично взял 2 бюллетеня (в городской и областной маслихат) черным маркером поставил ЖИРНЫЙ КРЕСТ на весь бюллетень и снизу, где примечание, написал: "ЭТИ ЛЮДИ НИЧЕГО НЕ РЕШАЮТ!"Не было разве таких, а Малашко?