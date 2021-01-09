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≡ Цитрус внутри и снаружи
 
 
Страница 1 из 212»
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40701
Цитрус внутри и снаружи
Отправлено: 09.01.21 - 19:07
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Рождественскую выпечку принято делать пряной, с насыщенным вкусом. Как раз таким получается песочное печенье с мандарином. Оно очень ароматное и нарядное. Печь рекомендуется не только по праздникам.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20839
Re: Цитрус внутри и снаружи
Отправлено: 09.01.21 - 19:07
#1
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Всё, кокосовую стружку - купили.

Сейчас поеду, куплю мандарины.
Остальное всё - есть... :lol:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20839
Re: Цитрус внутри и снаружи
Отправлено: 09.01.21 - 19:46
#2
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Вот и мандарины, купил.Испанские.Наверное,

пойдут.Кажись всё - приготовил.
Осталось только желание - печь... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10426
Цитрус внутри и снаружи
Отправлено: 09.01.21 - 20:38
#3
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Цитата:
drakon:
Вот и мандарины, купил.Испанские


хватит заливать.
какие мандарины.
по виду видно
что это клементины.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20839
Цитрус внутри и снаружи
Отправлено: 09.01.21 - 21:16
#4
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Цитата:
alex_60:
по виду видно что это клементины.

Да, и на этикетке - написано.
Я спецом, так - сфотал... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10426
Цитрус внутри и снаружи
Отправлено: 09.01.21 - 21:37
#5
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Цитата:
drakon:
Да, и на этикетке - написано


а где там этикетка?
у нас на каждом мандарине этикетка.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6118
Цитрус внутри и снаружи
Отправлено: 09.01.21 - 21:41
#6
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Цитата:
alex_60:
у нас на каждом мандарине этикетка.

Так то на Марокканских наверное. В Евросоюзе на сеточке достаточно ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10426
Цитрус внутри и снаружи
Отправлено: 09.01.21 - 22:12
#7
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Цитата:
elektron:
Так то на Марокканских наверное.


и на пакистанских.
в сетках у нас были раньше китайские, давно не видел.

[Исправлено: alex_60, 09.01.2021 - 22:15]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7650
Цитрус внутри и снаружи
Отправлено: 10.01.21 - 02:17
#8
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Цитата:
alex_60:
а где там этикетка? у нас на каждом мандарине этикетка.

На каждом мандарине этикетку не клеят,на марокко или пакистане обычно в ящике в первом рядом только клеят.
Китай вообще без этикеток,он и так отличается,кстати китай в этом году самый дорогой,но и самый вкусный и сладкий,сейчас он уже отходит остатки продают и всё в следующий раз будет только через год.
Ещё сейчас есть вкусные и сладкие турецкие мандарины без косточек,на вид крупные и легко чистятся.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10426
Цитрус внутри и снаружи
Отправлено: 10.01.21 - 08:00
#9
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Цитата:
Добринцофф:
Ещё сейчас есть вкусные и сладкие турецкие мандарины без косточек,на вид крупные и легко чистятся.


да, эти классные.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2951
Re: Цитрус внутри и снаружи
Отправлено: 11.01.21 - 23:42
#10
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Цитата:
alex_60:
да, эти классные

--А абхазкие так и не попробовал.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2951
Re: Цитрус внутри и снаружи
Отправлено: 11.01.21 - 23:50
#11
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Цитата:
Гога:
абхазкие
--абхазские
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10426
Цитрус внутри и снаружи
Отправлено: 12.01.21 - 10:46
#12
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Цитата:
Гога:
--А абхазкие так и не попробовал.


о, какие люди, и без охраны.
доброе утро,с Новым Годом!
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1921
Re: Цитрус внутри и снаружи
Отправлено: 12.01.21 - 16:51
#13
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когда уже будут ресторанные обозрения?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10426
Цитрус внутри и снаружи
Отправлено: 12.01.21 - 17:00
#14
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Цитата:
юля елиссева:
когда уже будут ресторанные обозрения?


спонсор из за неправильного оформления цитирования на форуме пока не может оплачивать счета.
наверное поэтому.
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