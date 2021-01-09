Отправлено: - 02:17

alex_60:

а где там этикетка? у нас на каждом мандарине этикетка.

Цитата:На каждом мандарине этикетку не клеят,на марокко или пакистане обычно в ящике в первом рядом только клеят.Китай вообще без этикеток,он и так отличается,кстати китай в этом году самый дорогой,но и самый вкусный и сладкий,сейчас он уже отходит остатки продают и всё в следующий раз будет только через год.Ещё сейчас есть вкусные и сладкие турецкие мандарины без косточек,на вид крупные и легко чистятся.