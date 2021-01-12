Re: Новый главный санитарный врач назначен в Костанайской...

Отправлено: - 16:49

Ну, теперь "хейтеры" Нечитайло, которые наивно полагали, что он реально сам придумывает и решает какие санитарные ограничения вводить, а какие отменять - заживут. Будут наверное пуще прежнего, бегать без масок и соц.дистанций по кабакам и остальным местам в которые их бедолаг не пускали. Нет Нечитайло - нет карантина.))