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≡ Новый главный санитарный врач назначен в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40701
Новый главный санитарный врач назначен в Костанайской области
Отправлено: 12.01.21 - 16:42
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Эту должность в течение шести лет - с 2014 по 2020 год - занимал Владимир НЕЧИТАЙЛО. Подписанные им постановления о карантинных мерах в связи с пандемией коронавируса в прошлом году были самыми обсуждаемыми документами в регионе.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10426
Новый главный санитарный врач назначен в Костанайской области
Отправлено: 12.01.21 - 16:42
#1
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а как этот, который на бывшего теперь уже, писал три месяца, прокатили что ли?
пусть хоть помощником возьмут
а Иванова, Петрова кандидатуры не рассматривались?

[Исправлено: alex_60, 12.01.2021 - 16:51]
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
790
Re: Новый главный санитарный врач назначен в Костанайской...
Отправлено: 12.01.21 - 16:49
#2
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Ну, теперь "хейтеры" Нечитайло, которые наивно полагали, что он реально сам придумывает и решает какие санитарные ограничения вводить, а какие отменять - заживут. Будут наверное пуще прежнего, бегать без масок и соц.дистанций по кабакам и остальным местам в которые их бедолаг не пускали. Нет Нечитайло - нет карантина.))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10426
Новый главный санитарный врач назначен в Костанайской области
Отправлено: 12.01.21 - 16:53
#3
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а где у него родичи работают?
это очень важно.
в каких видах бизнеса?
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