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≡ Небоскреб пока не виден - 20-этажный жилой дом планировали построить в Костанае, но не срослось
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40700
Небоскреб пока не виден - 20-этажный жилой дом планировали построить в Костанае, но не срослось
Отправлено: 12.01.21 - 14:34
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О том, что участок возле автовокзала предназначен под строительство 20-этажного дома, сообщил «НГ» заместитель акима Костаная Ануарбек Касимов, объясняя причину отклонения одной из заявок, поступивших в проект «Бюджет народного участия».
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7117
Re: Небоскреб пока не виден - 20-этажный жилой дом планировали...
Отправлено: 12.01.21 - 14:34
#1
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Цитата:
- Мы уже не собираемся строиться там, участок уйдет обратно в фонд города,

Значит предложенный инициаторами "Парк Наследие" все же может там возникнуть?
Или задним числом найдется местный землевладелец, в руках которого уже наверняка этот лакомый участок и будет?
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