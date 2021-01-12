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≡ 27 из 33 мандатов в маслихат Костанайской области получили кандидаты от Nur Otan
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40700
27 из 33 мандатов в маслихат Костанайской области получили кандидаты от Nur Otan
Отправлено: 12.01.21 - 14:18
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Председатель областной территориальной избирательной комиссии Александр МАЛАШКО подвёл итоги выборов депутатов областного маслихата. Он сообщил, что мандаты получат три партии: Nur Otan, «Ак жол» и «Ауыл».
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7117
Re: 23 из 29 мандатов в маслихат Костанайской области получили...
Отправлено: 12.01.21 - 14:18
#1
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Цитата:
Были ли вами зафиксированы бюллетени, на которых граждане перечеркивали списки партий или писали «против всех»? - спросил Малашко корреспондент «НГ». - Таких нет, - ответил Малашко.

Ну зачем же так врать? Взрослые люди же.
Я лично взял 2 бюллетеня (в городской и областной маслихат) черным маркером поставил ЖИРНЫЙ КРЕСТ на весь бюллетень и снизу, где примечание, написал: "ЭТИ ЛЮДИ НИЧЕГО НЕ РЕШАЮТ!"
Не было разве таких, а Малашко?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7117
Re: 23 из 29 мандатов в маслихат Костанайской области получили...
Отправлено: 12.01.21 - 14:22
#2
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Цитата:
- Разница между числом проголосовавших и числом получивших бюллетени - 160 330 человек. Эти люди пришли на участки, но не проголосовали? Или это те, чьи бюллетени были заполнены с нарушениями и не учтены в общей массе? - спросила корреспондент «Казахстанской правды» Евгения ЕРМАКОВА. - Разница между получившими и принявшими (участие в голосовании - «НГ») - это те бюллетени, которые избиратели по какой-то причине взяли и унесли с собой, - ответил председатель облизбиркома.


О, а это уже интересно. Интересно, как посмела журнализ Казправды усомниться в цифрах?
Интересно, что более ТРЕТИ всех проголосовавших в ОБЛАСТИ унесли с собой бюллетени. Ну вменяемый, здоровый человек в это поверит?
Куда их потом... они жесткие ;-)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20838
23 из 29 мандатов в маслихат Костанайской области получили кандидаты от Nur Otan
Отправлено: 12.01.21 - 14:37
#3
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Цитата:
yudjin:
Куда их потом... они жесткие ;-)

Просто, на память - взяли... :lol: :-P
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1405
Re: 23 из 29 мандатов в маслихат Костанайской области получили...
Отправлено: 12.01.21 - 14:41
#4
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Цитата:
yudjin:
так врать


Очевидно, Малашко говорит так как ему преподнесли данные со всех участков. Значит члены комиссий с вашего избир.участка так посчитали бюллетни и ваш перечеркнутый бюллетень отнесли в категорию "недействительные". Это вопрос вашего местного пред.УИК.
Вы всерьёз думаете, что будет Малашко разбираться с каждым бюллетнём?

yudjin:
взяли и унесли с собой,[/quote

567 000 - 160 330 = 406 670.
Они ничего не курят??
Быть такого не может. Неужели нельзя было по другому это посчитать??
С каждым годом уровень пред.избиркомов всё мельчает и мельчает.
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