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≡ Сбежавшему из костанайской колонии-поселения осужденному суд добавил срок
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40700
Сбежавшему из костанайской колонии-поселения осужденному суд добавил срок
Отправлено: 12.01.21 - 13:00
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Осужденный П. сбежал из колонии поселения УК-161/11 летом 2020 года. Свое наказание здесь он отбывал уже 5 лет, с 2015 года, сообщили в пресс-службе ДУИС по Костанайской области.
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Fasd
§ Fasd
(Пользователи)
Регистрация:
03.12.18
Сообщений:
63
Re: Сбежавшему из костанайской колонии-поселения осужденному суд...
Отправлено: 12.01.21 - 13:00
#1
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Вообще то за побег больше дают.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20838
Re: Сбежавшему из костанайской колонии-поселения осужденному суд...
Отправлено: 12.01.21 - 13:30
#2
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Цитата:

к чему может привести побег.

Они всё - поняли.
Больше - не будут... :lol:
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