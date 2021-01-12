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≡ Объявлены окончательные итоги выборов в мажилис в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40700
Объявлены окончательные итоги выборов в мажилис в Казахстане
Отправлено: 12.01.21 - 13:05
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В Центральной избирательной комиссии озвучили итоги парламентских выборов в Казахстане, прошедших 10 января 2021 года. Три политические партии проходят в Мажилис. Данные огласил заместитель председателя ЦИК Константин Петров.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7117
Re: Объявлены окончательные итоги выборов в мажилис в Казахстане...
Отправлено: 12.01.21 - 13:05
#1
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Цитата:
Распределение депутатских мандатов: Nur Otan - 76 мандатов, "Ак жол" - 12 мандатов, Народная партия Казахстана (НПК) - 10 мандатов.

А где посмотреть лицо этих мандов?
И про городских с областными хотелось бы знать...А то "одобрямсы" проявляют себя только в вопросах переименования улиц и населенных пунктов, а как проблемы благоустройства, так ищи - свищи ...
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