Отправлено: - 12:53

Кто-нибудь объяснит логику попадания в красные и желтые зоны...Сегодня пишут Костанайская вновь попала в красную, а Атырауская наоборот из красной в желтую.Если посмотреть на официальные цифры:Вчера у нас - 62 выявленных случая, позавчера - 63... уменьшение как никак.В Атырауской области вчера -74, позавчера - 73... увеличение.Если сравнить с количеством населения на 2020 год: в Костанайской -868549 чел., в Атырауской - 651703 чел. В процентном отношении у нас зараженных вчера намного меньше, чем в Атырауской.