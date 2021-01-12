Прогноз на 5 дней
пасмурно-19°C
  • 763 мм рт.ст.
  • 71% влажность
  • С, 7 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ 62 случая COVID-19 зарегистрированы за прошедшие сутки в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40700
62 случая COVID-19 зарегистрированы за прошедшие сутки в Костанайской области
Отправлено: 12.01.21 - 12:53
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тем прироста заболеваемости коронавирусной инфекций за сутки, 11 января, составил 0,7%, сообщили в областном информационном штабе. Больше половины заболевших - 33 пациента - выявлены в Костанае.
Читать новость

yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7117
Re: 62 случая COVID-19 зарегистрированы за прошедшие сутки в...
Отправлено: 12.01.21 - 12:53
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто-нибудь объяснит логику попадания в красные и желтые зоны...
Сегодня пишут Костанайская вновь попала в красную, а Атырауская наоборот из красной в желтую.
Если посмотреть на официальные цифры:
Вчера у нас - 62 выявленных случая, позавчера - 63... уменьшение как никак.
В Атырауской области вчера -74, позавчера - 73... увеличение.
Если сравнить с количеством населения на 2020 год: в Костанайской -868549 чел., в Атырауской - 651703 чел. В процентном отношении у нас зараженных вчера намного меньше, чем в Атырауской.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 61, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 61
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS