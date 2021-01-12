Re: Международные наблюдатели раскритиковали работу...

Отправлено: - 11:21

Это повторяется от выборов к выборам: НИКОГДА, с момента обретения независимости, международные организации не признавали выборы в Казахстане СВОБОДНЫМИ и ДЕМОКРАТИЧНЫМИ. Законными умолчу, потому что законы подточены под нашу реальность.



Меня смущает цифра: 30% явки в Алма Ате - звонил некоторым тамошним друзьям и коллегам - никто из них не ходил на выборы ( а люди они с активной жизненной позиции); походу там , наверное, реально: 10-15%.