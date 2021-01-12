Прогноз на 5 дней
пасмурно-19°C
  • 763 мм рт.ст.
  • 71% влажность
  • С, 7 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Международные наблюдатели раскритиковали работу Центризбиркома Казахстана
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40700
Международные наблюдатели раскритиковали работу Центризбиркома Казахстана
Отправлено: 12.01.21 - 11:21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Международная миссия по наблюдению за выборами (ММНВ) от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) раскритиковала работу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Казахстана.
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1405
Re: Международные наблюдатели раскритиковали работу...
Отправлено: 12.01.21 - 11:21
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это повторяется от выборов к выборам: НИКОГДА, с момента обретения независимости, международные организации не признавали выборы в Казахстане СВОБОДНЫМИ и ДЕМОКРАТИЧНЫМИ. Законными умолчу, потому что законы подточены под нашу реальность.

Меня смущает цифра: 30% явки в Алма Ате - звонил некоторым тамошним друзьям и коллегам - никто из них не ходил на выборы ( а люди они с активной жизненной позиции); походу там , наверное, реально: 10-15%.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10420
Re: Международные наблюдатели раскритиковали работу...
Отправлено: 12.01.21 - 11:23
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а вот такое
//Миссии наблюдателей от СНГ и ШОС назвали парламентские выборы, прошедшие накануне в Казахстане, демократичными, достойными и честными.
Парламентские выборы в Казахстане прошли демократично и достойно. Голосование состоялось согласно законодательству Казахстана. Избирательная комиссия республики работала слаженно и четко. "При такой активности населения обеспечить все это было нелегко, но организаторы справились"///

кому верить?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9787
Международные наблюдатели раскритиковали работу Центризбиркома Казахстана
Отправлено: 12.01.21 - 11:42
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
кому верить?

Щас в век глобального вранья это неважно. Сами выбирайте, что вам больше нравится - в то и верьте. Это все равно ни на че не повлияет.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1405
Re: Международные наблюдатели раскритиковали работу...
Отправлено: 12.01.21 - 11:42
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
кому верить?


ХАБАРУ - и голова не будет болеть.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9787
Международные наблюдатели раскритиковали работу Центризбиркома Казахстана
Отправлено: 12.01.21 - 11:43
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
звонил некоторым тамошним друзьям и коллегам - никто из них не ходил на выборы

Пора перекличку делать. :lol:
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1405
Re: Международные наблюдатели раскритиковали работу...
Отправлено: 12.01.21 - 11:49
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://все жалобы граждан на ЦИК Верховный суд отклонил//

В Казахстане словом СВАТ всё сказано!!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 60, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 60
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS