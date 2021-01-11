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≡ Какие нарушения увидели на выборах наблюдатели из Казахстана и России, а также корреспондент "НГ"?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40694
Какие нарушения увидели на выборах наблюдатели из Казахстана и России, а также корреспондент "НГ"?
Отправлено: 11.01.21 - 23:51
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Наблюдатели отчитались о своей работе на избирательных участках Костанайской области сегодня, 11 января, на двух брифингах в РСК: сначала выступали казахстанские, вслед за ними - российские.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10414
Какие нарушения увидели на выборах наблюдатели из Казахстана и России, а также корреспондент "НГ"?
Отправлено: 12.01.21 - 10:10
#15
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Цитата:
Козлов я:
Чего остальным ждать до 12 ночи?


первой звезды.
а потом все нипочем...
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1397
Re: Какие нарушения увидели на выборах наблюдатели из Казахстана...
Отправлено: 12.01.21 - 10:29
#16
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Цитата:
Козлов я:
1 человек повез бюллетени в центр.


Один никогда не возил: всегда председатель с замом, в сопровождении участкового и плюс водила.

Цитата:
alex_60:
хоть молоко дают за вредность,


Не дают и не выдавали: "дают" бабы в одном месте.

Во времена моей и вашей молодости и МУХЛЕВАТЬ не надо было: лет пятнадцать-двадцать назад , народ валом валил на выборы как на праздник и и по своей советской традиции верить партии и государству голосовал исключительно за "ОТАН" ( так называлась тогда нынешняя "Нур Отан" и других партии в помине не было).
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10414
Какие нарушения увидели на выборах наблюдатели из Казахстана и России, а также корреспондент "НГ"?
Отправлено: 12.01.21 - 10:38
#17
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Цитата:
ACROS:
"дают" бабы в одном месте.


ничего себе. у вас так значит.
в городе про такое не слышал,
чтоб так оплачивается адский труд избиркомов.
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