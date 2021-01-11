Отправлено: - 10:29

Козлов я:

1 человек повез бюллетени в центр.

alex_60:

хоть молоко дают за вредность,

Цитата:Один никогда не возил: всегда председатель с замом, в сопровождении участкового и плюс водила.Цитата:Не дают и не выдавали: "дают" бабы в одном месте.Во времена моей и вашей молодости и МУХЛЕВАТЬ не надо было: лет пятнадцать-двадцать назад , народ валом валил на выборы как на праздник и и по своей советской традиции верить партии и государству голосовал исключительно за "ОТАН" ( так называлась тогда нынешняя "Нур Отан" и других партии в помине не было).