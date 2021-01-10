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≡ Седьмой лишний - Журналиста "НГ" удалили с избирательного участка перед подсчетом голосов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40694
Седьмой лишний - Журналиста "НГ" удалили с избирательного участка перед подсчетом голосов
Отправлено: 10.01.21 - 21:22
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- Я, председатель участковой комиссии № 1, в связи с тем, что количество мест для наблюдателей, доверенных лиц ограничено шестью человеками, я вас прошу покинуть участок, - заявил журналисту председатель УИК Берген КАЛАКОВ.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
44
Re: Седьмой лишний - Журналиста "НГ" удалили с...
Отправлено: 12.01.21 - 10:07
#30
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Товарищ калаков! Держитесь! Я на вас порчу наведу...
Каккой он нам товарищ? он же мырза местного розлива
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