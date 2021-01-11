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Какие нарушения увидели на выборах наблюдатели из Казахстана и России, а также корреспондент "НГ"?
Какие нарушения увидели на выборах наблюдатели из Казахстана и России, а также корреспондент "НГ"?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40694
Какие нарушения увидели на выборах наблюдатели из Казахстана и России, а также корреспондент "НГ"?
Отправлено: 11.01.21 - 23:51
Наблюдатели отчитались о своей работе на избирательных участках Костанайской области сегодня, 11 января, на двух брифингах в РСК: сначала выступали казахстанские, вслед за ними - российские.
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Re: Какие нарушения увидели на выборах наблюдатели из Казахстана...
Отправлено: 11.01.21 - 23:51
Всё так красиво. Но есть и злопыхатели.Вот что они пишут:"Наблюдателей воспринимают как врагов". Сейчас, к 20:00, давление резко усилилось. Потому что явка была крайне низкая. 10, 11, 12% – это средняя явка по городу Алматы. Тогда как ЦИК будет давать другие данные. Им сейчас нужно повысить явку в пользу «Нур Отана». Поэтому они сейчас стараются удалить наблюдателей с подведения итогов по избирательным участкам.— У нас просто нет ощущения, что есть какое-то президентство Токаева. К сожалению, все осталось, как было. И эта авторитарная система продолжает паразитировать на гражданском обществе, она сдерживает развитие страны. Государство не должно видеть в своих гражданах врагов. Оно должно вместе строить эту страну. А не ограничивать в правах и уничтожать любое свободомыслие в нашей стране. Что, к сожалению, происходит, и эти выборы тому показатель. Галым Агелеуов
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2123
Re: Какие нарушения увидели на выборах наблюдатели из Казахстана...
Отправлено: 12.01.21 - 00:08
Цитата:
Голосование закончилось в 20-00. В 22-00 появилась республиканская статистика. 1 человек повез бюллетени в центр. Чего остальным ждать до 12 ночи?
Цитата:
Это было самое главное наблюдение за сутки???
[img]после чего члены комиссии передвинули стулья наблюдателей на более близкое расстояние (около 2 м) и перестали загораживать обзор.[/img]
Молодцы! Исправили положение. Вопросов нет.
Цитата:
Да что ж за невезуха! От НГ был наблюдатель был седьмым и не влез в этот норматив!
Вообще быть наблюдателем - это нелегкий труд, многие находились на участках с 6 утра и до 12 ночи.
Голосование закончилось в 20-00. В 22-00 появилась республиканская статистика. 1 человек повез бюллетени в центр. Чего остальным ждать до 12 ночи?
Цитата:
Был ребенок, которому около 10 лет, он спорил с матерью - сам хотел положить бюллетень в урну.6
Это было самое главное наблюдение за сутки???
[img]после чего члены комиссии передвинули стулья наблюдателей на более близкое расстояние (около 2 м) и перестали загораживать обзор.[/img]
Молодцы! Исправили положение. Вопросов нет.
Цитата:
От 4 до 8-9 наблюдателей присутствовало на участке. Мне кажется, это действительно правильно и это показатель открытости и честности избирательного процесса.
Да что ж за невезуха! От НГ был наблюдатель был седьмым и не влез в этот норматив!
Re: Какие нарушения увидели на выборах наблюдатели из Казахстана...
Отправлено: 12.01.21 - 00:11
По идее больше всех должны возмущаться партии-оутсайдеры, их наблюдатели. Где их замечания по поводу нарушений? Где иски в суд?. Видимо либо нарушений было реально мало, либо опозиции пофиг
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6118
Какие нарушения увидели на выборах наблюдатели из Казахстана и России, а также корреспондент "НГ"?
Отправлено: 12.01.21 - 00:14
Цитата:
Покушать остались.
Козлов я:
Чего остальным ждать до 12 ночи?
Чего остальным ждать до 12 ночи?
Покушать остались.
Re: Какие нарушения увидели на выборах наблюдатели из Казахстана...
Отправлено: 12.01.21 - 00:17
Вспомнился случай из соседней ветки с лампочкой в туалете, которая автоматически отключается в самый ответственный момент: наверняка многие посетители видели этот косяк, но либо всем пофиг, либо думают что так и должно быть, либо не понятно кому жаловаться, либо там забили на жалобы. Прям любопытно, как долго там этот датчик движения висит
Re: Какие нарушения увидели на выборах наблюдатели из Казахстана...
Отправлено: 12.01.21 - 00:19
Цитата:
Точно, банкет же
elektron:
Покушать остались.
Покушать остались.
Точно, банкет же
Re: Какие нарушения увидели на выборах наблюдатели из Казахстана...
Отправлено: 12.01.21 - 06:20
Международная миссия по наблюдению за выборами (ММНВ) от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировала на выборах в мажилис парламента Казахстана явные признаки вброса бюллетеней. …наблюдатели ММНВ обратили внимание на явные признаки незаконного вброса бюллетеней, недостаток подписей в списке избирателей по сравнению с высокой явкой избирателей, объявленной УИК (участковая избирательная комиссия, множественные записи в дополнительном списке избирателей, свидетельствующие о существенных проблемах с точностью регистрации избирателей, факты ненадлежащего опечатывания урн для голосования, и присутствие неуполномоченных лиц на избирательных участках»,— говорится в заявлении ММНВ в понедельник.
КазТАГ — Мадина Алимханова.
КазТАГ — Мадина Алимханова.
Re: Какие нарушения увидели на выборах наблюдатели из Казахстана...
Отправлено: 12.01.21 - 07:32
надо как америке, по почте вариант, и за месяц до выборов. вот тогда было бы демократично.
ну и что в логе бы валялись кучи бюллетеней, это неважно.
подвезли бы другие, правильные.
в америке же никто не протестовал.
так, конгресс захватили, но это мелочи.
ну и что в логе бы валялись кучи бюллетеней, это неважно.
подвезли бы другие, правильные.
в америке же никто не протестовал.
так, конгресс захватили, но это мелочи.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 06.09.12
- Сообщений:
- 841
Re: Какие нарушения увидели на выборах наблюдатели из Казахстана...
Отправлено: 12.01.21 - 09:05
пока они заняты выборами и послевыборными делами - техники на улице видимо не увидим ? ) То асфальт слегка "вспотеет" - сразу едет куча техники - метут, а как действительно пустить технику - нет техники )
Типо Человеки сами протопчут а машины прокатают себе
Типо Человеки сами протопчут а машины прокатают себе
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1397
Re: Какие нарушения увидели на выборах наблюдатели из Казахстана...
Отправлено: 12.01.21 - 09:19
Цитата:
Нет: самое главное - это были хорошие отношения с членами комиссий - наверное, попросту бухали вместе.
Цитата:
Число СЕМЬ - священное, поэтому его Григория оставили на дессерт.
Цитата:
Сабантуй по случаю окончания проведения выборов - а почему до 12 - ждали пока предУИК сдаст отчёт.
Козлов я:
самое главное наблюдение з
самое главное наблюдение з
Нет: самое главное - это были хорошие отношения с членами комиссий - наверное, попросту бухали вместе.
Цитата:
Козлов я:
был наблюдатель был седьмым
был наблюдатель был седьмым
Число СЕМЬ - священное, поэтому его Григория оставили на дессерт.
Цитата:
Козлов я:
ждать до 12 ночи?
ждать до 12 ночи?
Сабантуй по случаю окончания проведения выборов - а почему до 12 - ждали пока предУИК сдаст отчёт.
Какие нарушения увидели на выборах наблюдатели из Казахстана и России, а также корреспондент "НГ"?
Отправлено: 12.01.21 - 09:37
Цитата:
а чего им возмущаться.
отведенную им роль отыграли.
занавес.
конец спектакля.
будет следующий спектакль-
позовут опять на роль статистов.
maxsaf:
По идее больше всех должны возмущаться партии-оутсайдеры,
По идее больше всех должны возмущаться партии-оутсайдеры,
а чего им возмущаться.
отведенную им роль отыграли.
занавес.
конец спектакля.
будет следующий спектакль-
позовут опять на роль статистов.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1397
Какие нарушения увидели на выборах наблюдатели из Казахстана и России, а также корреспондент "НГ"?
Отправлено: 12.01.21 - 10:00
Цитата:
В век когда цифра будет во всех технологиях, надо внедрять в выборный процессы современные технологии - голосование с помощью ЭЦП.
Чем тратить БЕЗДУМНО на каждые выборы 11 000 000 000 тенге ( процентов 40 всё равно разворуется) лучше потратить эти деньги хотя бы инвалидам: закупить всем суперсовременные коляски , что бы они хоть на улице бывали, свежим воздухом дышали и так далее.
Сколько экономии: не нужно мобилизовывать столько людей, выделять неимоверное количество денег, оборудовать участки для голосования, лишний транспорт. Весь процесс голосования займёт от силы секунд 10-20 и все дела. И никто не украдёт твой голос. Для пенсионеров, для малообеспеченных и для всех тех у кого нет ЭЦП - для них хватит готовое помещения сельского акимчика.
[Исправлено: Тимур Гафуров, 12.01.2021 - 10:20]
alex_60:
было бы демократично.
было бы демократично.
В век когда цифра будет во всех технологиях, надо внедрять в выборный процессы современные технологии - голосование с помощью ЭЦП.
Чем тратить БЕЗДУМНО на каждые выборы 11 000 000 000 тенге ( процентов 40 всё равно разворуется) лучше потратить эти деньги хотя бы инвалидам: закупить всем суперсовременные коляски , что бы они хоть на улице бывали, свежим воздухом дышали и так далее.
Сколько экономии: не нужно мобилизовывать столько людей, выделять неимоверное количество денег, оборудовать участки для голосования, лишний транспорт. Весь процесс голосования займёт от силы секунд 10-20 и все дела. И никто не украдёт твой голос. Для пенсионеров, для малообеспеченных и для всех тех у кого нет ЭЦП - для них хватит готовое помещения сельского акимчика.
[Исправлено: Тимур Гафуров, 12.01.2021 - 10:20]
Какие нарушения увидели на выборах наблюдатели из Казахстана и России, а также корреспондент "НГ"?
Отправлено: 12.01.21 - 10:06
да, тяжело председателям аульных выборных комитетов приходится.
им хоть молоко дают за вредность,те за мухлеж на выборах?
[Исправлено: Тимур Гафуров, 12.01.2021 - 10:36]
им хоть молоко дают за вредность,те за мухлеж на выборах?
[Исправлено: Тимур Гафуров, 12.01.2021 - 10:36]
Какие нарушения увидели на выборах наблюдатели из Казахстана и России, а также корреспондент "НГ"?
Отправлено: 12.01.21 - 10:09
Цитата:
совсем один?
а если с ним что то случится.
а если он встретит друга .
да мало ли что.
и все выборы насмарку?
Козлов я:
1 человек повез бюллетени в центр.
1 человек повез бюллетени в центр.
совсем один?
а если с ним что то случится.
а если он встретит друга .
да мало ли что.
и все выборы насмарку?
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