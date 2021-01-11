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Вообще быть наблюдателем - это нелегкий труд, многие находились на участках с 6 утра и до 12 ночи.

Был ребенок, которому около 10 лет, он спорил с матерью - сам хотел положить бюллетень в урну.6

От 4 до 8-9 наблюдателей присутствовало на участке. Мне кажется, это действительно правильно и это показатель открытости и честности избирательного процесса.

Цитата:Голосование закончилось в 20-00. В 22-00 появилась республиканская статистика. 1 человек повез бюллетени в центр. Чего остальным ждать до 12 ночи?Цитата:Это было самое главное наблюдение за сутки???[img]после чего члены комиссии передвинули стулья наблюдателей на более близкое расстояние (около 2 м) и перестали загораживать обзор.[/img]Молодцы! Исправили положение. Вопросов нет.Цитата:Да что ж за невезуха! От НГ был наблюдатель был седьмым и не влез в этот норматив!