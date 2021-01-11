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≡ Какие нарушения увидели на выборах наблюдатели из Казахстана и России, а также корреспондент "НГ"?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40694
Какие нарушения увидели на выборах наблюдатели из Казахстана и России, а также корреспондент "НГ"?
Отправлено: 11.01.21 - 23:51
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Наблюдатели отчитались о своей работе на избирательных участках Костанайской области сегодня, 11 января, на двух брифингах в РСК: сначала выступали казахстанские, вслед за ними - российские.
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Анатолий Сальник
§ Анатолий Сальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.19
Сообщений:
206
Re: Какие нарушения увидели на выборах наблюдатели из Казахстана...
Отправлено: 11.01.21 - 23:51
#1
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Всё так красиво. Но есть и злопыхатели.Вот что они пишут:"Наблюдателей воспринимают как врагов". Сейчас, к 20:00, давление резко усилилось. Потому что явка была крайне низкая. 10, 11, 12% – это средняя явка по городу Алматы. Тогда как ЦИК будет давать другие данные. Им сейчас нужно повысить явку в пользу «Нур Отана». Поэтому они сейчас стараются удалить наблюдателей с подведения итогов по избирательным участкам.— У нас просто нет ощущения, что есть какое-то президентство Токаева. К сожалению, все осталось, как было. И эта авторитарная система продолжает паразитировать на гражданском обществе, она сдерживает развитие страны. Государство не должно видеть в своих гражданах врагов. Оно должно вместе строить эту страну. А не ограничивать в правах и уничтожать любое свободомыслие в нашей стране. Что, к сожалению, происходит, и эти выборы тому показатель. Галым Агелеуов
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2123
Re: Какие нарушения увидели на выборах наблюдатели из Казахстана...
Отправлено: 12.01.21 - 00:08
#2
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Цитата:
Вообще быть наблюдателем - это нелегкий труд, многие находились на участках с 6 утра и до 12 ночи.

Голосование закончилось в 20-00. В 22-00 появилась республиканская статистика. 1 человек повез бюллетени в центр. Чего остальным ждать до 12 ночи?
Цитата:
Был ребенок, которому около 10 лет, он спорил с матерью - сам хотел положить бюллетень в урну.6

Это было самое главное наблюдение за сутки???
[img]после чего члены комиссии передвинули стулья наблюдателей на более близкое расстояние (около 2 м) и перестали загораживать обзор.[/img]
Молодцы! Исправили положение. Вопросов нет.
Цитата:
От 4 до 8-9 наблюдателей присутствовало на участке. Мне кажется, это действительно правильно и это показатель открытости и честности избирательного процесса.

Да что ж за невезуха! От НГ был наблюдатель был седьмым и не влез в этот норматив!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9781
Re: Какие нарушения увидели на выборах наблюдатели из Казахстана...
Отправлено: 12.01.21 - 00:11
#3
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По идее больше всех должны возмущаться партии-оутсайдеры, их наблюдатели. Где их замечания по поводу нарушений? Где иски в суд?. Видимо либо нарушений было реально мало, либо опозиции пофиг :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6118
Какие нарушения увидели на выборах наблюдатели из Казахстана и России, а также корреспондент "НГ"?
Отправлено: 12.01.21 - 00:14
#4
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Цитата:
Козлов я:
Чего остальным ждать до 12 ночи?

Покушать остались. :oops:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9781
Re: Какие нарушения увидели на выборах наблюдатели из Казахстана...
Отправлено: 12.01.21 - 00:17
#5
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Вспомнился случай из соседней ветки с лампочкой в туалете, которая автоматически отключается в самый ответственный момент: наверняка многие посетители видели этот косяк, но либо всем пофиг, либо думают что так и должно быть, либо не понятно кому жаловаться, либо там забили на жалобы. Прям любопытно, как долго там этот датчик движения висит :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9781
Re: Какие нарушения увидели на выборах наблюдатели из Казахстана...
Отправлено: 12.01.21 - 00:19
#6
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Цитата:
elektron:
Покушать остались.

Точно, банкет же :lol:
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