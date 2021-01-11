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≡ В каком регионе Казахстана больше всего голосовали за Nur Otan
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40693
В каком регионе Казахстана больше всего голосовали за Nur Otan
Отправлено: 11.01.21 - 17:13
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71,09 процента голосов - это самый низкий показатель партии Nur Otan на парламентских выборах с 2007 года (в 2007 году - 88,41 процента, в 2012 году - 80,99 процента, в 2016 году - 82,15 процента). И вот как голосовали в регионах
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7112
Re: В каком регионе Казахстана больше всего голосовали за Nur...
Отправлено: 11.01.21 - 17:13
#1
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Цитата:
партия "Ауыл" - 5,29 процента;

Вот это еще одно моё удивление... Страна фактически аграрная, с похеренными сельскими территориями, бери - возрождай исконное казахское скотоводство. И партия для представления в парламенте есть, продвигать интересы сёл и аулов на законодательном уровне.
Ан, нет... х...вам! Не подпустим! Пусть эти вопросы обсуждают некомпетентные Смышляевы и Дощановы! Поэтому и находятся наши аграрии в одном известном месте.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10401
В каком регионе Казахстана больше всего голосовали за Nur Otan
Отправлено: 11.01.21 - 18:42
#2
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что то председатели аульных выборных комитетов замолчали.
видать не нравится им что форумчане говорят.
у них то 146 явка.
а вчера такие веселые были.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1393
Re: В каком регионе Казахстана больше всего голосовали за Nur...
Отправлено: 11.01.21 - 19:35
#3
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Цитата:
alex_60:
веселые


Я и сейчас весёлый, что мне расстраиваться: снег идёт, идёт накопление влаги на весенне-полевые работы. Высота снежнего покрова выше прошлогоднего.
Я ездил в поле на замеры: хорошо в степи,снегоход Ямаха рвёт как стрела.

Цитата:
alex_60:
замолчали.


Что вам сказать, дорогой мой? Что вы от меня хотите услышать?
Правда с вами разговаривать - одно удовольствие, но тем не менее,давай "гутарь слухаю тебя" !!

И что такое форумчане говорят:

Что ВАША партия "Нур Отан" нечестно выиграла выборы - так это и сто лет назад было известно.

Что наши аграрий находятся в известном месте - откуда он может про это судить, он же не компетентен в этих вопросах, он и в сан.вырубке ёлок толком не разбирается, Елена лучше компетентна.

Что явка 146% - так этот бред вы и ляпнули, сами и отвечайте за свои слова.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
43
Re: В каком регионе Казахстана больше всего голосовали за Nur...
Отправлено: 11.01.21 - 20:02
#4
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Все эти проценты за Нур Отан дутые.. В реалии данную партию поддерживают только те кто от нее кормится. или очень от нее зависим
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9778
В каком регионе Казахстана больше всего голосовали за Nur Otan
Отправлено: 11.01.21 - 21:39
#5
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Цитата:
рихард:
Все эти проценты за Нур Отан дутые.. В реалии данную партию поддерживают только те кто от нее кормится. или очень от нее зависим

В таком случае наблюдатели должны были по идее фиксировать нарушения сотнями и тысячами. Неужели привлекли профессиональных "фокусников", которые обвели вокруг пальцев наблюдателей? Но тогда были бы сливы. Надо скинуться на безбедную старость парочке председателей комиссий, чтобы секретом поделились. Так не бывает - кого не спросишь - никто не голосовал, наблюдатели в восторге от прозрачности, а результат сами видите какой.

[Исправлено: maxsaf, 11.01.2021 - 21:40]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9778
В каком регионе Казахстана больше всего голосовали за Nur Otan
Отправлено: 11.01.21 - 21:43
#6
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Хотя результаты с екзитполами совпадают, значит народ и правда в основном за Нуротан, просто в частной беседе врут.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6117
В каком регионе Казахстана больше всего голосовали за Nur Otan
Отправлено: 11.01.21 - 23:04
#7
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Цитата:
maxsaf:
Хотя результаты с екзитполами совпадают,

Прям как в Беларуси ;-)
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