Отправлено: - 21:39

рихард:

Все эти проценты за Нур Отан дутые.. В реалии данную партию поддерживают только те кто от нее кормится. или очень от нее зависим

[Исправлено: maxsaf, 11.01.2021 - 21:40]

Цитата:В таком случае наблюдатели должны были по идее фиксировать нарушения сотнями и тысячами. Неужели привлекли профессиональных "фокусников", которые обвели вокруг пальцев наблюдателей? Но тогда были бы сливы. Надо скинуться на безбедную старость парочке председателей комиссий, чтобы секретом поделились. Так не бывает - кого не спросишь - никто не голосовал, наблюдатели в восторге от прозрачности, а результат сами видите какой.