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В каком регионе Казахстана больше всего голосовали за Nur Otan
В каком регионе Казахстана больше всего голосовали за Nur Otan
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40693
В каком регионе Казахстана больше всего голосовали за Nur Otan
Отправлено: 11.01.21 - 17:13
71,09 процента голосов - это самый низкий показатель партии Nur Otan на парламентских выборах с 2007 года (в 2007 году - 88,41 процента, в 2012 году - 80,99 процента, в 2016 году - 82,15 процента). И вот как голосовали в регионах
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7112
Re: В каком регионе Казахстана больше всего голосовали за Nur...
Отправлено: 11.01.21 - 17:13
Цитата:
Вот это еще одно моё удивление... Страна фактически аграрная, с похеренными сельскими территориями, бери - возрождай исконное казахское скотоводство. И партия для представления в парламенте есть, продвигать интересы сёл и аулов на законодательном уровне.
Ан, нет... х...вам! Не подпустим! Пусть эти вопросы обсуждают некомпетентные Смышляевы и Дощановы! Поэтому и находятся наши аграрии в одном известном месте.
партия "Ауыл" - 5,29 процента;
Вот это еще одно моё удивление... Страна фактически аграрная, с похеренными сельскими территориями, бери - возрождай исконное казахское скотоводство. И партия для представления в парламенте есть, продвигать интересы сёл и аулов на законодательном уровне.
Ан, нет... х...вам! Не подпустим! Пусть эти вопросы обсуждают некомпетентные Смышляевы и Дощановы! Поэтому и находятся наши аграрии в одном известном месте.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10401
В каком регионе Казахстана больше всего голосовали за Nur Otan
Отправлено: 11.01.21 - 18:42
что то председатели аульных выборных комитетов замолчали.
видать не нравится им что форумчане говорят.
у них то 146 явка.
а вчера такие веселые были.
видать не нравится им что форумчане говорят.
у них то 146 явка.
а вчера такие веселые были.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1393
Re: В каком регионе Казахстана больше всего голосовали за Nur...
Отправлено: 11.01.21 - 19:35
Цитата:
Я и сейчас весёлый, что мне расстраиваться: снег идёт, идёт накопление влаги на весенне-полевые работы. Высота снежнего покрова выше прошлогоднего.
Я ездил в поле на замеры: хорошо в степи,снегоход Ямаха рвёт как стрела.
Цитата:
Что вам сказать, дорогой мой? Что вы от меня хотите услышать?
Правда с вами разговаривать - одно удовольствие, но тем не менее,давай "гутарь слухаю тебя" !!
И что такое форумчане говорят:
Что ВАША партия "Нур Отан" нечестно выиграла выборы - так это и сто лет назад было известно.
Что наши аграрий находятся в известном месте - откуда он может про это судить, он же не компетентен в этих вопросах, он и в сан.вырубке ёлок толком не разбирается, Елена лучше компетентна.
Что явка 146% - так этот бред вы и ляпнули, сами и отвечайте за свои слова.
alex_60:
веселые
веселые
Я и сейчас весёлый, что мне расстраиваться: снег идёт, идёт накопление влаги на весенне-полевые работы. Высота снежнего покрова выше прошлогоднего.
Я ездил в поле на замеры: хорошо в степи,снегоход Ямаха рвёт как стрела.
Цитата:
alex_60:
замолчали.
замолчали.
Что вам сказать, дорогой мой? Что вы от меня хотите услышать?
Правда с вами разговаривать - одно удовольствие, но тем не менее,давай "гутарь слухаю тебя" !!
И что такое форумчане говорят:
Что ВАША партия "Нур Отан" нечестно выиграла выборы - так это и сто лет назад было известно.
Что наши аграрий находятся в известном месте - откуда он может про это судить, он же не компетентен в этих вопросах, он и в сан.вырубке ёлок толком не разбирается, Елена лучше компетентна.
Что явка 146% - так этот бред вы и ляпнули, сами и отвечайте за свои слова.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 43
Re: В каком регионе Казахстана больше всего голосовали за Nur...
Отправлено: 11.01.21 - 20:02
Все эти проценты за Нур Отан дутые.. В реалии данную партию поддерживают только те кто от нее кормится. или очень от нее зависим
В каком регионе Казахстана больше всего голосовали за Nur Otan
Отправлено: 11.01.21 - 21:39
Цитата:
В таком случае наблюдатели должны были по идее фиксировать нарушения сотнями и тысячами. Неужели привлекли профессиональных "фокусников", которые обвели вокруг пальцев наблюдателей? Но тогда были бы сливы. Надо скинуться на безбедную старость парочке председателей комиссий, чтобы секретом поделились. Так не бывает - кого не спросишь - никто не голосовал, наблюдатели в восторге от прозрачности, а результат сами видите какой.
[Исправлено: maxsaf, 11.01.2021 - 21:40]
рихард:
Все эти проценты за Нур Отан дутые.. В реалии данную партию поддерживают только те кто от нее кормится. или очень от нее зависим
Все эти проценты за Нур Отан дутые.. В реалии данную партию поддерживают только те кто от нее кормится. или очень от нее зависим
В таком случае наблюдатели должны были по идее фиксировать нарушения сотнями и тысячами. Неужели привлекли профессиональных "фокусников", которые обвели вокруг пальцев наблюдателей? Но тогда были бы сливы. Надо скинуться на безбедную старость парочке председателей комиссий, чтобы секретом поделились. Так не бывает - кого не спросишь - никто не голосовал, наблюдатели в восторге от прозрачности, а результат сами видите какой.
[Исправлено: maxsaf, 11.01.2021 - 21:40]
В каком регионе Казахстана больше всего голосовали за Nur Otan
Отправлено: 11.01.21 - 21:43
Хотя результаты с екзитполами совпадают, значит народ и правда в основном за Нуротан, просто в частной беседе врут.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6117
В каком регионе Казахстана больше всего голосовали за Nur Otan
Отправлено: 11.01.21 - 23:04
Цитата:
Прям как в Беларуси
maxsaf:
Хотя результаты с екзитполами совпадают,
Хотя результаты с екзитполами совпадают,
Прям как в Беларуси
-
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