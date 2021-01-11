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70% от месячной нормы осадков выпало 10 января. А какую погоду обещают на ближайшие два дня?
70% от месячной нормы осадков выпало 10 января. А какую погоду обещают на ближайшие два дня?
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