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≡ 70% от месячной нормы осадков выпало 10 января. А какую погоду обещают на ближайшие два дня?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40693
70% от месячной нормы осадков выпало 10 января. А какую погоду обещают на ближайшие два дня?
Отправлено: 11.01.21 - 17:25
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В воскресенье, 10 января, в Костанае, по данным КФ РГП "Казгидромет", выпало 13 мм осадков - это 70% от месячной нормы января. Ещё больше выпало осадков на севере области. Ближайшие дни в регионе тоже будут снежными.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20836
Re: 70% от месячной нормы осадков выпало 10 января. А какую...
Отправлено: 11.01.21 - 17:25
#1
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В воскресенье 11 января...
Во вторник 10 января...
Бывает, Георгий... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10400
70% от месячной нормы осадков выпало 10 января. А какую погоду обещают на ближайшие два дня?
Отправлено: 11.01.21 - 18:53
#2
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Цитата:
drakon:


ну что ты такой мелочный.типа умный.
вообще не понимаю людей, которые в ветках пишут-у вас ошибка в слове малако. написано же в соглашении-писать об этом в личку. запрещено в ветках указывать на ошибки.
и я не понимаю ГР, который еще и спасибо говорит в ветках.
нафига тогда правила.
сам же и нарушает.

[Исправлено: alex_60, 11.01.2021 - 18:56]
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