Отправлено: - 18:53

drakon:



[Исправлено: alex_60, 11.01.2021 - 18:56]

Цитата:ну что ты такой мелочный.типа умный.вообще не понимаю людей, которые в ветках пишут-у вас ошибка в слове малако. написано же в соглашении-писать об этом в личку. запрещено в ветках указывать на ошибки.и я не понимаю ГР, который еще и спасибо говорит в ветках.нафига тогда правила.сам же и нарушает.