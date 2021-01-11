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≡ В каком регионе Казахстана больше всего голосовали за Nur Otan
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40693
В каком регионе Казахстана больше всего голосовали за Nur Otan
Отправлено: 11.01.21 - 17:13
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71,09 процента голосов - это самый низкий показатель партии Nur Otan на парламентских выборах с 2007 года (в 2007 году - 88,41 процента, в 2012 году - 80,99 процента, в 2016 году - 82,15 процента). И вот как голосовали в регионах
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7112
Re: В каком регионе Казахстана больше всего голосовали за Nur...
Отправлено: 11.01.21 - 17:13
#1
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Цитата:
партия "Ауыл" - 5,29 процента;

Вот это еще одно моё удивление... Страна фактически аграрная, с похеренными сельскими территориями, бери - возрождай исконное казахское скотоводство. И партия для представления в парламенте есть, продвигать интересы сёл и аулов на законодательном уровне.
Ан, нет... х...вам! Не подпустим! Пусть эти вопросы обсуждают некомпетентные Смышляевы и Дощановы! Поэтому и находятся наши аграрии в одном известном месте.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10400
В каком регионе Казахстана больше всего голосовали за Nur Otan
Отправлено: 11.01.21 - 18:42
#2
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что то председатели аульных выборных комитетов замолчали.
видать не нравится им что форумчане говорят.
у них то 146 явка.
а вчера такие веселые были.
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