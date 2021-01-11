Отправлено: - 17:13

партия "Ауыл" - 5,29 процента;

Цитата:Вот это еще одно моё удивление... Страна фактически аграрная, с похеренными сельскими территориями, бери - возрождай исконное казахское скотоводство. И партия для представления в парламенте есть, продвигать интересы сёл и аулов на законодательном уровне.Ан, нет... х...вам! Не подпустим! Пусть эти вопросы обсуждают некомпетентные Смышляевы и Дощановы! Поэтому и находятся наши аграрии в одном известном месте.