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≡  Данные экзитпол: партия Nur Otan победила на парламентских выборах-2021, в мажилис прошли также НПК и "Ак жол"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40693
Данные экзитпол: партия Nur Otan победила на парламентских выборах-2021, в мажилис прошли также НПК и "Ак жол"
Отправлено: 11.01.21 - 11:12
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По данным трёх исследовательских институтов, Nur Otan набрал более 71% голосов, "Ак жол" – больше 10%, Народная партия Казахстана – около 8-9%.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4395
Re: Данные экзитпол: партия Nur Otan победила на парламентских...
Отправлено: 11.01.21 - 17:12
#15
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Не терпится списки законотворцев увидеть, там должны быть известные персоны из колёсной эпопей и вымогатели из фискальных органов.
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