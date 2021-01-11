Отправлено: - 16:46

maxsaf:



Цитата:Скорее всего Георгий не весь день находился на избирательном участке, а подошёл к окончанию голосования, чтобы присутствовать именно при подсчёте бюллетеней. А ему от ворот поворот, типа все билеты проданы! Видать, обиделись, что днём Георгий опубликовал материал про портреты Назарбаева и кандидата-ректорши на избирательном участке. НГ, если хорошо не тряхнёте это осиное гнездо, разочаруете.