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≡ Почему журналиста "НГ" удалили с участка для голосования, прокомментировала председатель Костанайского горизбиркома
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40693
Почему журналиста "НГ" удалили с участка для голосования, прокомментировала председатель Костанайского горизбиркома
Отправлено: 11.01.21 - 13:56
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Председатель городской избирательной комиссии Сания Шарипова ссылается на постановление главного санврача РК. Однако никаких требований по количеству наблюдателей на участке ни в алгоритме, ни в этом документе нет.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9776
Re: Почему журналиста "НГ" удалили с участка для...
Отправлено: 11.01.21 - 13:56
#1
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Кто те шестеро счастливчиков? Имена в студию. Георгий, следующий раз приходите заранее :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9776
Re: Почему журналиста "НГ" удалили с участка для...
Отправлено: 11.01.21 - 14:05
#2
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Цитата:
возлагались обязанности обеспечения социальной дистанции в 1,5 - 2 метра и недопущение скопления избирателей и наблюдателей при проведении голосования.

Насколько я понял, журналиста попросили уйти не при проведении голосования, а после этого, непостредственно перед началом подсчета бюллетеней. Считаю применение данного пункта правил ПОСЛЕ проведения голосования необоснованным. Требую пересчета результатов на всех участках под председательством Сании Шариповой. Свободу Юрию Деточкину и Анджеле Дэвис :lol: :lol:
Профайл
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1133
Re: Почему журналиста "НГ" удалили с участка для...
Отправлено: 11.01.21 - 14:53
#3
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Цитата:
Вы можете опротестовать мое решение, можете написать жалобу...

"..., нам вообще пофиг. Все эти выборы - спектакль. Вы и сами это знаете" - подумал про себя председатель УИК Берген КАЛАКОВ.

Цитата:
maxsaf:
Георгий, следующий раз приходите заранее

Ну, наверное с вечера надо было места занимать ;-) Или приходить со своим стулом.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3781
Re: Почему журналиста "НГ" удалили с участка для...
Отправлено: 11.01.21 - 15:29
#4
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Выходит Председатель Костанайской городской избирательной комиссии Сания ШАРИПОВА не справилась с возложенными на неё обязанностями обеспечить честные и прозрачные выборы.
А кто из присутствующих наблюдателей напишет в своём отчёте о данном нарушении свободы слова.
Ссылка на санврача очень неуклюжа и просвечивается к тому же.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1391
Re: Почему журналиста "НГ" удалили с участка для...
Отправлено: 11.01.21 - 16:04
#5
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Цитата:
peshexod: Ссылка


Обыкновенная безалаберность и безответственность:
Очевидно, ответ редакции подготовил Калаков, как непосредственный участник скандала, и к тому же мало знакомый с текстом Закона о выборах ( в противном случае, подготовил бы грамотный и выверенный ответ в соответствий с буквой Закона), а пред.горизбиркома подмахнула текст печатью не сильно читая его ( не ей же отвечать).
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1212
Re: Почему журналиста "НГ" удалили с участка для...
Отправлено: 11.01.21 - 16:46
#6
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Цитата:
maxsaf:

Скорее всего Георгий не весь день находился на избирательном участке, а подошёл к окончанию голосования, чтобы присутствовать именно при подсчёте бюллетеней. А ему от ворот поворот, типа все билеты проданы! Видать, обиделись, что днём Георгий опубликовал материал про портреты Назарбаева и кандидата-ректорши на избирательном участке. НГ, если хорошо не тряхнёте это осиное гнездо, разочаруете.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4395
Re: Почему журналиста "НГ" удалили с участка для...
Отправлено: 11.01.21 - 16:58
#7
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Вот дураки, им надо было из провластных наблюдателей кого-нибудь отправить домой, те с радостью и свалили, а эти сказки бы - вот видите, мы честны как невеста перед первой ночью, а так и разговоров и шуму, и повода подозревать в блудстве.
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