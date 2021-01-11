Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Данные экзитпол: партия Nur Otan победила на парламентских выборах-2021, в мажилис прошли также НПК и "Ак жол"
Данные экзитпол: партия Nur Otan победила на парламентских выборах-2021, в мажилис прошли также НПК и "Ак жол"
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40693
Данные экзитпол: партия Nur Otan победила на парламентских выборах-2021, в мажилис прошли также НПК и "Ак жол"
Отправлено: 11.01.21 - 11:12
По данным трёх исследовательских институтов, Nur Otan набрал более 71% голосов, "Ак жол" – больше 10%, Народная партия Казахстана – около 8-9%.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 492
Re: Данные экзитпол: партия Nur Otan победила на парламентских...
Отправлено: 11.01.21 - 11:12
Зачем вообще эти выборы проводить, распилили бы деньги и так, объявили победителя, крохи с барского стола кинули бы тараканам и по рукам, к чему эта фикция. И так понятно что победит партия, возглавляемая старыми пер....ми нур отар.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4395
Re: Данные экзитпол: партия Nur Otan победила на парламентских...
Отправлено: 11.01.21 - 12:05
С таким серьезным выражением лица вытворяют глупость вселенского масштаба и бесконечно лгут, лгут,лгут
Данные экзитпол: партия Nur Otan победила на парламентских выборах-2021, в мажилис прошли также НПК и "Ак жол"
Отправлено: 11.01.21 - 12:45
Цитата:
В результате моего опроса, самый популярный ответ был: "А НА Х...МНЕ ЭТО НАДО!"
NG.kz:
По данным трёх исследовательских институтов,
По данным трёх исследовательских институтов,
В результате моего опроса, самый популярный ответ был: "А НА Х...МНЕ ЭТО НАДО!"
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 3781
Re: Данные экзитпол: партия Nur Otan победила на парламентских...
Отправлено: 11.01.21 - 13:28
Цитата:
В бюллетенях такое было?
Или это партия такая?
yudjin:
"А НА Х...МНЕ ЭТО НАДО!"
"А НА Х...МНЕ ЭТО НАДО!"
В бюллетенях такое было?
Или это партия такая?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.07.20
- Сообщений:
- 114
Re: Данные экзитпол: партия Nur Otan победила на парламентских...
Отправлено: 11.01.21 - 13:34
Интересовался у родственников. Никто за победителей....
Я то понятно за кого. Жена не захотела идти голосовать. Даже мама проголосовала за третью партию, в отличии от меня.
Так же и другие родственники.
Р.S. Верните абайка95. Конечно, думаю, у многих на него антипатия. Но без него скучно.
Я то понятно за кого. Жена не захотела идти голосовать. Даже мама проголосовала за третью партию, в отличии от меня.
Так же и другие родственники.
Р.S. Верните абайка95. Конечно, думаю, у многих на него антипатия. Но без него скучно.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2122
Re: Данные экзитпол: партия Nur Otan победила на парламентских...
Отправлено: 11.01.21 - 13:38
Данные экзитпол: партия Nur Otan победила на парламентских выборах-2021, в мажилис прошли также НПК и "Ак жол"
Отправлено: 11.01.21 - 13:52
Цитата:
Понятно, за Нуротан?...
Партизан7:
Я то понятно за кого.
Я то понятно за кого.
Понятно, за Нуротан?...
Данные экзитпол: партия Nur Otan победила на парламентских выборах-2021, в мажилис прошли также НПК и "Ак жол"
Отправлено: 11.01.21 - 13:53
Никто не ходил, а те кто ходили - не голосовал, а те, кто все таки голосовал - голосовали не за Нуротан. Поэтому всего 71%, а могло быть 146%
Данные экзитпол: партия Nur Otan победила на парламентских выборах-2021, в мажилис прошли также НПК и "Ак жол"
Отправлено: 11.01.21 - 14:07
Цитата:
Неужели одного истинного патриота временно подменить не кем?
[Исправлено: maxsaf, 11.01.2021 - 14:09]
Партизан7:
Р.S. Верните абайка95. Конечно, думаю, у многих на него антипатия. Но без него скучно.
Р.S. Верните абайка95. Конечно, думаю, у многих на него антипатия. Но без него скучно.
Неужели одного истинного патриота временно подменить не кем?
[Исправлено: maxsaf, 11.01.2021 - 14:09]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10400
Данные экзитпол: партия Nur Otan победила на парламентских выборах-2021, в мажилис прошли также НПК и "Ак жол"
Отправлено: 11.01.21 - 14:34
господа поуехавшие..
ну что вы прям как дети...
у нас все нормально, сайлау прошли,
никто не умер. победила дружба.
президент сказал что даже никого бить не будут,
если кто-то будет выступать против результатов..
потому что у нас демократия..
///Касым-Жомарт Токаев заявил, что в отношении тех, кто намерен выйти с протестами из-за выборов депутатов нижней палаты парламента, не будут приниматься репрессивные меры. ///
[Исправлено: alex_60, 11.01.2021 - 14:44]
ну что вы прям как дети...
у нас все нормально, сайлау прошли,
никто не умер. победила дружба.
президент сказал что даже никого бить не будут,
если кто-то будет выступать против результатов..
потому что у нас демократия..
///Касым-Жомарт Токаев заявил, что в отношении тех, кто намерен выйти с протестами из-за выборов депутатов нижней палаты парламента, не будут приниматься репрессивные меры. ///
[Исправлено: alex_60, 11.01.2021 - 14:44]
Данные экзитпол: партия Nur Otan победила на парламентских выборах-2021, в мажилис прошли также НПК и "Ак жол"
Отправлено: 11.01.21 - 14:44
Цитата:
Хотел было как в России на каких-то выборах написать "В сортах г... не разбираюсь!", но конечно культура, воспитание и образование меня остановили. Написал просто : Эти люди ничего не решают! и перечеркнул всех.
Цитата:
Тьфу не вас...
peshexod:
В бюллетенях такое было?
В бюллетенях такое было?
Хотел было как в России на каких-то выборах написать "В сортах г... не разбираюсь!", но конечно культура, воспитание и образование меня остановили. Написал просто : Эти люди ничего не решают! и перечеркнул всех.
Цитата:
Партизан7:
Р.S. Верните абайка95. Конечно, думаю, у многих на него антипатия. Но без него скучно.
Р.S. Верните абайка95. Конечно, думаю, у многих на него антипатия. Но без него скучно.
Тьфу не вас...
Данные экзитпол: партия Nur Otan победила на парламентских выборах-2021, в мажилис прошли также НПК и "Ак жол"
Отправлено: 11.01.21 - 15:39
Цитата:
Даже никого, не арестовали,даже не оштрафовали.
Всех задержанных, отпустили, с "миром"...
alex_60:
у нас все нормально, сайлау прошли, никто не умер. победила дружба.
у нас все нормально, сайлау прошли, никто не умер. победила дружба.
Даже никого, не арестовали,даже не оштрафовали.
Всех задержанных, отпустили, с "миром"...
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1391
Re: Данные экзитпол: партия Nur Otan победила на парламентских...
Отправлено: 11.01.21 - 16:13
Цитата:
Хоть нормально стал писать: а то сидит, бурчит всю ночь и непонятно о чём - трактор вас научит......
alex_60:
у нас все нормально,
у нас все нормально,
Хоть нормально стал писать: а то сидит, бурчит всю ночь и непонятно о чём - трактор вас научит......
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1391
Re: Данные экзитпол: партия Nur Otan победила на парламентских...
Отправлено: 11.01.21 - 16:17
Цитата:
Мы же не в Туркменистане и США: с 99,99% опустились до 71%, скоро увидите: на следующих выборах будет 51%. И мебель и витрины не бьём. Даже задержанных с миром отпускают. Прямо не банановая страна, а оплот мира и демократий.
maxsaf:
а могло быть 146%
а могло быть 146%
Мы же не в Туркменистане и США: с 99,99% опустились до 71%, скоро увидите: на следующих выборах будет 51%. И мебель и витрины не бьём. Даже задержанных с миром отпускают. Прямо не банановая страна, а оплот мира и демократий.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 31
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать