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≡  Данные экзитпол: партия Nur Otan победила на парламентских выборах-2021, в мажилис прошли также НПК и "Ак жол"
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40693
Данные экзитпол: партия Nur Otan победила на парламентских выборах-2021, в мажилис прошли также НПК и "Ак жол"
Отправлено: 11.01.21 - 11:12
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По данным трёх исследовательских институтов, Nur Otan набрал более 71% голосов, "Ак жол" – больше 10%, Народная партия Казахстана – около 8-9%.
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Lex
§ Lex
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
492
Re: Данные экзитпол: партия Nur Otan победила на парламентских...
Отправлено: 11.01.21 - 11:12
#1
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Зачем вообще эти выборы проводить, распилили бы деньги и так, объявили победителя, крохи с барского стола кинули бы тараканам и по рукам, к чему эта фикция. И так понятно что победит партия, возглавляемая старыми пер....ми нур отар.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4395
Re: Данные экзитпол: партия Nur Otan победила на парламентских...
Отправлено: 11.01.21 - 12:05
#2
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С таким серьезным выражением лица вытворяют глупость вселенского масштаба и бесконечно лгут, лгут,лгут
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7112
Данные экзитпол: партия Nur Otan победила на парламентских выборах-2021, в мажилис прошли также НПК и "Ак жол"
Отправлено: 11.01.21 - 12:45
#3
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Цитата:
NG.kz:
По данным трёх исследовательских институтов,

В результате моего опроса, самый популярный ответ был: "А НА Х...МНЕ ЭТО НАДО!"
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3781
Re: Данные экзитпол: партия Nur Otan победила на парламентских...
Отправлено: 11.01.21 - 13:28
#4
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Цитата:
yudjin:
"А НА Х...МНЕ ЭТО НАДО!"

В бюллетенях такое было? :-o
Или это партия такая? :lol: :lol:
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
114
Re: Данные экзитпол: партия Nur Otan победила на парламентских...
Отправлено: 11.01.21 - 13:34
#5
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Интересовался у родственников. Никто за победителей....
Я то понятно за кого. Жена не захотела идти голосовать. Даже мама проголосовала за третью партию, в отличии от меня.
Так же и другие родственники.
Р.S. Верните абайка95. Конечно, думаю, у многих на него антипатия. Но без него скучно.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2122
Re: Данные экзитпол: партия Nur Otan победила на парламентских...
Отправлено: 11.01.21 - 13:38
#6
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Цитата:
yudjin:
В результате моего опроса


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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20836
Данные экзитпол: партия Nur Otan победила на парламентских выборах-2021, в мажилис прошли также НПК и "Ак жол"
Отправлено: 11.01.21 - 13:52
#7
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Цитата:
Партизан7:
Я то понятно за кого.

Понятно, за Нуротан?... :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9776
Данные экзитпол: партия Nur Otan победила на парламентских выборах-2021, в мажилис прошли также НПК и "Ак жол"
Отправлено: 11.01.21 - 13:53
#8
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Никто не ходил, а те кто ходили - не голосовал, а те, кто все таки голосовал - голосовали не за Нуротан. Поэтому всего 71%, а могло быть 146% :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9776
Данные экзитпол: партия Nur Otan победила на парламентских выборах-2021, в мажилис прошли также НПК и "Ак жол"
Отправлено: 11.01.21 - 14:07
#9
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Цитата:
Партизан7:
Р.S. Верните абайка95. Конечно, думаю, у многих на него антипатия. Но без него скучно.

Неужели одного истинного патриота временно подменить не кем? :lol:

[Исправлено: maxsaf, 11.01.2021 - 14:09]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10400
Данные экзитпол: партия Nur Otan победила на парламентских выборах-2021, в мажилис прошли также НПК и "Ак жол"
Отправлено: 11.01.21 - 14:34
#10
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господа поуехавшие..
ну что вы прям как дети...
у нас все нормально, сайлау прошли,
никто не умер. победила дружба.
президент сказал что даже никого бить не будут,
если кто-то будет выступать против результатов..
потому что у нас демократия..
///Касым-Жомарт Токаев заявил, что в отношении тех, кто намерен выйти с протестами из-за выборов депутатов нижней палаты парламента, не будут приниматься репрессивные меры. ///

[Исправлено: alex_60, 11.01.2021 - 14:44]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7112
Данные экзитпол: партия Nur Otan победила на парламентских выборах-2021, в мажилис прошли также НПК и "Ак жол"
Отправлено: 11.01.21 - 14:44
#11
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Цитата:
peshexod:
В бюллетенях такое было?

Хотел было как в России на каких-то выборах написать "В сортах г... не разбираюсь!", но конечно культура, воспитание и образование меня остановили. Написал просто : Эти люди ничего не решают! и перечеркнул всех.

Цитата:
Партизан7:
Р.S. Верните абайка95. Конечно, думаю, у многих на него антипатия. Но без него скучно.

Тьфу не вас... ;-)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20836
Данные экзитпол: партия Nur Otan победила на парламентских выборах-2021, в мажилис прошли также НПК и "Ак жол"
Отправлено: 11.01.21 - 15:39
#12
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Цитата:
alex_60:
у нас все нормально, сайлау прошли, никто не умер. победила дружба.

Даже никого, не арестовали,даже не оштрафовали.

Всех задержанных, отпустили, с "миром"... :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1391
Re: Данные экзитпол: партия Nur Otan победила на парламентских...
Отправлено: 11.01.21 - 16:13
#13
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Цитата:
alex_60:
у нас все нормально,


Хоть нормально стал писать: а то сидит, бурчит всю ночь и непонятно о чём - трактор вас научит......
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1391
Re: Данные экзитпол: партия Nur Otan победила на парламентских...
Отправлено: 11.01.21 - 16:17
#14
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Цитата:
maxsaf:
а могло быть 146%


Мы же не в Туркменистане и США: с 99,99% опустились до 71%, скоро увидите: на следующих выборах будет 51%. И мебель и витрины не бьём. Даже задержанных с миром отпускают. Прямо не банановая страна, а оплот мира и демократий.
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