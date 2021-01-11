Отправлено: - 14:05

возлагались обязанности обеспечения социальной дистанции в 1,5 - 2 метра и недопущение скопления избирателей и наблюдателей при проведении голосования.

Цитата:Насколько я понял, журналиста попросили уйти не при проведении голосования, а после этого, непостредственно перед началом подсчета бюллетеней. Считаю применение данного пункта правил ПОСЛЕ проведения голосования необоснованным. Требую пересчета результатов на всех участках под председательством Сании Шариповой. Свободу Юрию Деточкину и Анджеле Дэвис