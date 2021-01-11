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≡ Почему журналиста "НГ" удалили с участка для голосования, прокомментировала председатель Костанайского горизбиркома
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40691
Почему журналиста "НГ" удалили с участка для голосования, прокомментировала председатель Костанайского горизбиркома
Отправлено: 11.01.21 - 13:56
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Председатель городской избирательной комиссии Сания Шарипова ссылается на постановление главного санврача РК. Однако никаких требований по количеству наблюдателей на участке ни в алгоритме, ни в этом документе нет.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9776
Re: Почему журналиста "НГ" удалили с участка для...
Отправлено: 11.01.21 - 13:56
#1
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Кто те шестеро счастливчиков? Имена в студию. Георгий, следующий раз приходите заранее :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9776
Re: Почему журналиста "НГ" удалили с участка для...
Отправлено: 11.01.21 - 14:05
#2
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Цитата:
возлагались обязанности обеспечения социальной дистанции в 1,5 - 2 метра и недопущение скопления избирателей и наблюдателей при проведении голосования.

Насколько я понял, журналиста попросили уйти не при проведении голосования, а после этого, непостредственно перед началом подсчета бюллетеней. Считаю применение данного пункта правил ПОСЛЕ проведения голосования необоснованным. Требую пересчета результатов на всех участках под председательством Сании Шариповой. Свободу Юрию Деточкину и Анджеле Дэвис :lol: :lol:
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