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Данные экзитпол: партия Nur Otan победила на парламентских выборах-2021, в мажилис прошли также НПК и "Ак жол"
Данные экзитпол: партия Nur Otan победила на парламентских выборах-2021, в мажилис прошли также НПК и "Ак жол"
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