Отправлено: - 14:07

Партизан7:

Р.S. Верните абайка95. Конечно, думаю, у многих на него антипатия. Но без него скучно.

[Исправлено: maxsaf, 11.01.2021 - 14:09]

Цитата:Неужели одного истинного патриота временно подменить не кем?