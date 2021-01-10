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≡ Выборы в мажилис и маслихаты завершились в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40689
Выборы в мажилис и маслихаты завершились в Казахстане
Отправлено: 10.01.21 - 22:53
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В 20.00 в стране были закрыты все избирательные участки. В связи с разницей в часовых поясах, в 5 регионах голосование было завершено в 21.00 по времени Нур-Султана. Явка избирателей составила 63,3%.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9772
Выборы в мажилис и маслихаты завершились в Казахстане
Отправлено: 10.01.21 - 23:52
#15
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Цитата:
ACROS:
В роли стороннего, "диванного" наблюдателя.

А почему решили на выборы не пойти?
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20833
Re: Выборы в мажилис и маслихаты завершились в Казахстане
Отправлено: 11.01.21 - 00:25
#16
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Цитата:
yudjin:
Ща, форумный нурлыкун, п

Если про абайку, так ему только -
режим чтения. Дописался... :lol:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20833
Выборы в мажилис и маслихаты завершились в Казахстане
Отправлено: 11.01.21 - 00:49
#17
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Цитата:
yudjin:
А в чем причина-то?

В обеих столицах, люди на
митинги - выходили... :-o
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9772
Выборы в мажилис и маслихаты завершились в Казахстане
Отправлено: 11.01.21 - 01:00
#18
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Цитата:
drakon:
В обеих столицах, люди на митинги - выходили...

Видимо об этом Акрос и говорил, что в больших городах больше соблазнов :lol:
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