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≡ Седьмой лишний - Журналиста "НГ" удалили с избирательного участка перед подсчетом голосов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40689
Седьмой лишний - Журналиста "НГ" удалили с избирательного участка перед подсчетом голосов
Отправлено: 10.01.21 - 21:22
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- Я, председатель участковой комиссии № 1, в связи с тем, что количество мест для наблюдателей, доверенных лиц ограничено шестью человеками, я вас прошу покинуть участок, - заявил журналисту председатель УИК Берген КАЛАКОВ.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1381
Re: Седьмой лишний - Журналиста "НГ" удалили с...
Отправлено: 10.01.21 - 23:11
#15
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Внимательно читайте ЗАГОЛОВОК: там написано по русски - УДАЛИЛИ, не попытались, а именно УДАЛИЛИ.

По поводуЦитата:
maxsaf:
Хотя, у вас видимо все может быть,


У вас, в просвещенном и рафинированном ЗАПАДЕ, тоже такое может иметь быть место: при посещении наблюдателями от СНГ избирательного участка в штате ТЕХАС на выборах президента США в 2004 году, прокурор штата запретил им, без ВИДИМЫХ причин приближаться к избирательному участку, ближе чем на 100 метров. Так что , тут хоть Георгию позволили присутствовать на выборах.
Как говориться: неча на зеркало пенять, коль морда крива.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9772
Седьмой лишний - Журналиста "НГ" удалили с избирательного участка перед подсчетом голосов
Отправлено: 10.01.21 - 23:13
#16
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Цитата:
ACROS:

То то и оно - для вас каждый Георгий уже иностранец :-)
В приведенном вами примере речь шла об иностранцах, а Говоров - гражданин. Плюс ко всему еще и журналист. Явное воспрепятствование журналистской деятельности. Председатель попал, расстроит он сегодня свою начальницу :lol:

[Исправлено: maxsaf, 10.01.2021 - 23:16]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1381
Re: Седьмой лишний - Журналиста "НГ" удалили с...
Отправлено: 10.01.21 - 23:21
#17
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Цитата:
maxsaf:
То то и оно


Не переворачивайте- вы прекрасно поняли меня: любая власть ЛИЦЕМЕРИТ и МУХЛЮЕТ на выборах. Хоть казахская, хоть киргизская, хоть западная.
А то что пред.УИК накосячил: и с комментарием и с удалением, то это да - не умеет работать.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9772
Седьмой лишний - Журналиста "НГ" удалили с избирательного участка перед подсчетом голосов
Отправлено: 10.01.21 - 23:23
#18
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Цитата:
ACROS:
А то что пред.УИК накосячил: и с комментарием и с удалением, то это да - не умеет работать.

Не только он. Полицейские тоже получается накосячили.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
629
Седьмой лишний - Журналиста "НГ" удалили с избирательного участка перед подсчетом голосов
Отправлено: 10.01.21 - 23:42
#19
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Поясняю - Георгия просто не пустили на участок. А заодно председатель УИК вызвал полицию - как я понял, из-за того, что журналист их якобы оскорбил. Какое это может быть оскорбление - не понимаю. Каждый имеет право сомневаться и проверять факты, а для журналиста это вообще азбука профессии. В итоге создалась ситуация, когда в избирательный участок журналист пройти не может, но и выйти из здания КРУ - тоже, потому как полиция приехала и вроде как будет разбираться. Как раз в этот момент я позвонил Георгию и в процессе разговора попросил передать трубку сотруднику полиции. Полицейский в ответ на мою просьбу представился и ответил мне, что журналиста никто не задерживал и Говоров может свободно покинуть здание. Поскольку на участок Георгия не пропускали, я сказал, чтобы он уходил оттуда и делал сообщение на сайт. Как-то так.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20833
Седьмой лишний - Журналиста "НГ" удалили с избирательного участка перед подсчетом голосов
Отправлено: 10.01.21 - 23:44
#20
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Цитата:
maxsaf:
Председатель попал, расстроит он сегодня свою начальницу

Никого он не расстроит. Начадьнице нужно,
чтобы её, депутатом - избрали... ;-)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20833
Седьмой лишний - Журналиста "НГ" удалили с избирательного участка перед подсчетом голосов
Отправлено: 10.01.21 - 23:48
#21
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Как-то так.

Но этого просто так,
оставлять - нельзя... :-o
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
629
Седьмой лишний - Журналиста "НГ" удалили с избирательного участка перед подсчетом голосов
Отправлено: 10.01.21 - 23:52
#22
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Цитата:
drakon:
Но этого просто так, оставлять - нельзя..

Мы и не собираемся это оставлять) Завтра с утра займемся правовой стороной вопроса.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9772
Re: Седьмой лишний - Журналиста "НГ" удалили с...
Отправлено: 10.01.21 - 23:55
#23
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Мы и не собираемся это оставлять) Завтра с утра займемся правовой стороной вопроса.

Как показали выборы в Америке, после банкета правовой стороной вопроса заниматься уже бессмысленно ))
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
629
Седьмой лишний - Журналиста "НГ" удалили с избирательного участка перед подсчетом голосов
Отправлено: 10.01.21 - 23:58
#24
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Ну, "НГ" - не Трамп. И призывать на штурм Колизея мы не будем. Но защитить свои права юридически попытаемся.
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