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Седьмой лишний - Журналиста "НГ" удалили с избирательного участка перед подсчетом голосов
Седьмой лишний - Журналиста "НГ" удалили с избирательного участка перед подсчетом голосов
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40689
Седьмой лишний - Журналиста "НГ" удалили с избирательного участка перед подсчетом голосов
Отправлено: 10.01.21 - 21:22
- Я, председатель участковой комиссии № 1, в связи с тем, что количество мест для наблюдателей, доверенных лиц ограничено шестью человеками, я вас прошу покинуть участок, - заявил журналисту председатель УИК Берген КАЛАКОВ.
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1381
Re: Седьмой лишний - Журналиста "НГ" удалили с...
Отправлено: 10.01.21 - 23:11
Внимательно читайте ЗАГОЛОВОК: там написано по русски - УДАЛИЛИ, не попытались, а именно УДАЛИЛИ.
По поводуЦитата:
У вас, в просвещенном и рафинированном ЗАПАДЕ, тоже такое может иметь быть место: при посещении наблюдателями от СНГ избирательного участка в штате ТЕХАС на выборах президента США в 2004 году, прокурор штата запретил им, без ВИДИМЫХ причин приближаться к избирательному участку, ближе чем на 100 метров. Так что , тут хоть Георгию позволили присутствовать на выборах.
Как говориться: неча на зеркало пенять, коль морда крива.
По поводуЦитата:
maxsaf:
Хотя, у вас видимо все может быть,
Хотя, у вас видимо все может быть,
У вас, в просвещенном и рафинированном ЗАПАДЕ, тоже такое может иметь быть место: при посещении наблюдателями от СНГ избирательного участка в штате ТЕХАС на выборах президента США в 2004 году, прокурор штата запретил им, без ВИДИМЫХ причин приближаться к избирательному участку, ближе чем на 100 метров. Так что , тут хоть Георгию позволили присутствовать на выборах.
Как говориться: неча на зеркало пенять, коль морда крива.
Седьмой лишний - Журналиста "НГ" удалили с избирательного участка перед подсчетом голосов
Отправлено: 10.01.21 - 23:13
Цитата:
То то и оно - для вас каждый Георгий уже иностранец
В приведенном вами примере речь шла об иностранцах, а Говоров - гражданин. Плюс ко всему еще и журналист. Явное воспрепятствование журналистской деятельности. Председатель попал, расстроит он сегодня свою начальницу
[Исправлено: maxsaf, 10.01.2021 - 23:16]
ACROS:
То то и оно - для вас каждый Георгий уже иностранец
В приведенном вами примере речь шла об иностранцах, а Говоров - гражданин. Плюс ко всему еще и журналист. Явное воспрепятствование журналистской деятельности. Председатель попал, расстроит он сегодня свою начальницу
[Исправлено: maxsaf, 10.01.2021 - 23:16]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1381
Re: Седьмой лишний - Журналиста "НГ" удалили с...
Отправлено: 10.01.21 - 23:21
Цитата:
Не переворачивайте- вы прекрасно поняли меня: любая власть ЛИЦЕМЕРИТ и МУХЛЮЕТ на выборах. Хоть казахская, хоть киргизская, хоть западная.
А то что пред.УИК накосячил: и с комментарием и с удалением, то это да - не умеет работать.
maxsaf:
То то и оно
То то и оно
Не переворачивайте- вы прекрасно поняли меня: любая власть ЛИЦЕМЕРИТ и МУХЛЮЕТ на выборах. Хоть казахская, хоть киргизская, хоть западная.
А то что пред.УИК накосячил: и с комментарием и с удалением, то это да - не умеет работать.
Седьмой лишний - Журналиста "НГ" удалили с избирательного участка перед подсчетом голосов
Отправлено: 10.01.21 - 23:23
Цитата:
Не только он. Полицейские тоже получается накосячили.
ACROS:
А то что пред.УИК накосячил: и с комментарием и с удалением, то это да - не умеет работать.
А то что пред.УИК накосячил: и с комментарием и с удалением, то это да - не умеет работать.
Не только он. Полицейские тоже получается накосячили.
Седьмой лишний - Журналиста "НГ" удалили с избирательного участка перед подсчетом голосов
Отправлено: 10.01.21 - 23:42
Поясняю - Георгия просто не пустили на участок. А заодно председатель УИК вызвал полицию - как я понял, из-за того, что журналист их якобы оскорбил. Какое это может быть оскорбление - не понимаю. Каждый имеет право сомневаться и проверять факты, а для журналиста это вообще азбука профессии. В итоге создалась ситуация, когда в избирательный участок журналист пройти не может, но и выйти из здания КРУ - тоже, потому как полиция приехала и вроде как будет разбираться. Как раз в этот момент я позвонил Георгию и в процессе разговора попросил передать трубку сотруднику полиции. Полицейский в ответ на мою просьбу представился и ответил мне, что журналиста никто не задерживал и Говоров может свободно покинуть здание. Поскольку на участок Георгия не пропускали, я сказал, чтобы он уходил оттуда и делал сообщение на сайт. Как-то так.
Седьмой лишний - Журналиста "НГ" удалили с избирательного участка перед подсчетом голосов
Отправлено: 10.01.21 - 23:44
Цитата:
Никого он не расстроит. Начадьнице нужно,
чтобы её, депутатом - избрали...
maxsaf:
Председатель попал, расстроит он сегодня свою начальницу
Председатель попал, расстроит он сегодня свою начальницу
Никого он не расстроит. Начадьнице нужно,
чтобы её, депутатом - избрали...
Седьмой лишний - Журналиста "НГ" удалили с избирательного участка перед подсчетом голосов
Отправлено: 10.01.21 - 23:48
Цитата:
Но этого просто так,
оставлять - нельзя...
Тимур Гафуров:
Как-то так.
Как-то так.
Но этого просто так,
оставлять - нельзя...
Седьмой лишний - Журналиста "НГ" удалили с избирательного участка перед подсчетом голосов
Отправлено: 10.01.21 - 23:52
Цитата:
Мы и не собираемся это оставлять) Завтра с утра займемся правовой стороной вопроса.
drakon:
Но этого просто так, оставлять - нельзя..
Но этого просто так, оставлять - нельзя..
Мы и не собираемся это оставлять) Завтра с утра займемся правовой стороной вопроса.
Re: Седьмой лишний - Журналиста "НГ" удалили с...
Отправлено: 10.01.21 - 23:55
Цитата:
Как показали выборы в Америке, после банкета правовой стороной вопроса заниматься уже бессмысленно ))
Тимур Гафуров:
Мы и не собираемся это оставлять) Завтра с утра займемся правовой стороной вопроса.
Мы и не собираемся это оставлять) Завтра с утра займемся правовой стороной вопроса.
Как показали выборы в Америке, после банкета правовой стороной вопроса заниматься уже бессмысленно ))
Седьмой лишний - Журналиста "НГ" удалили с избирательного участка перед подсчетом голосов
Отправлено: 10.01.21 - 23:58
Ну, "НГ" - не Трамп. И призывать на штурм Колизея мы не будем. Но защитить свои права юридически попытаемся.
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