Отправлено: - 23:11

maxsaf:

Хотя, у вас видимо все может быть,

Внимательно читайте ЗАГОЛОВОК: там написано по русски - УДАЛИЛИ, не попытались, а именно УДАЛИЛИ.По поводуЦитата:У вас, в просвещенном и рафинированном ЗАПАДЕ, тоже такое может иметь быть место: при посещении наблюдателями от СНГ избирательного участка в штате ТЕХАС на выборах президента США в 2004 году, прокурор штата запретил им, без ВИДИМЫХ причин приближаться к избирательному участку, ближе чем на 100 метров. Так что , тут хоть Георгию позволили присутствовать на выборах.Как говориться: неча на зеркало пенять, коль морда крива.