Отправлено: - 23:11

по г. Нур-Султан – 45,1 %

Цитата:Позорище, в столице, пропитанной чиновниками, госслужащими и партийным лидером один из самых низких процент явки. Что это лицемерие: иметь партбилет и не ходить? Или разочарование в правящей партии?Ща, форумный нурлыкун, появится и ответит. Кстати, где воно сегодня отрабатывает, строчит нежрамши поди, в НГ не появлялося?