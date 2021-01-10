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≡ Выборы в мажилис и маслихаты завершились в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40689
Выборы в мажилис и маслихаты завершились в Казахстане
Отправлено: 10.01.21 - 22:53
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В 20.00 в стране были закрыты все избирательные участки. В связи с разницей в часовых поясах, в 5 регионах голосование было завершено в 21.00 по времени Нур-Султана. Явка избирателей составила 63,3%.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1376
Re: Выборы в мажилис и маслихаты завершились в Казахстане
Отправлено: 10.01.21 - 22:53
#1
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Самый высокий процент явки избирателей: - по северу; самый низкий - две столицы и юг страны.

Братья кыргизы тоже выбирают: наверное у них после подсчёта будет "весело", по американскому "банановому" третьесортному сценарию.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7108
Re: Выборы в мажилис и маслихаты завершились в Казахстане
Отправлено: 10.01.21 - 23:11
#2
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Цитата:
по г. Нур-Султан – 45,1 %

Позорище, в столице, пропитанной чиновниками, госслужащими и партийным лидером один из самых низких процент явки. Что это лицемерие: иметь партбилет и не ходить? Или разочарование в правящей партии?

Ща, форумный нурлыкун, появится и ответит. Кстати, где воно сегодня отрабатывает, строчит нежрамши поди, в НГ не появлялося?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6116
Выборы в мажилис и маслихаты завершились в Казахстане
Отправлено: 10.01.21 - 23:12
#3
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Цитата:
yudjin:
Ща, форумный нурлыкун, появится и ответит.

не ответит, переведён в режим только чтение.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1376
Re: Выборы в мажилис и маслихаты завершились в Казахстане
Отправлено: 10.01.21 - 23:16
#4
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Цитата:
yudjin:
в столице


Такое везде: города, а тем боле крупные мегаполисы всегда голосуют неактивно.

Цитата:
elektron:
режим только чтение.


А, что он натворил? Как то и скучно без него.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9767
Выборы в мажилис и маслихаты завершились в Казахстане
Отправлено: 10.01.21 - 23:21
#5
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Цитата:
yudjin:
Или разочарование в правящей партии?

На них нур-гипноз перестал действовать. Деньги только еще действуют. Но столичные избиратели дороже провинциальных. Дешевле в аулах голоса собирать ))
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7108
Выборы в мажилис и маслихаты завершились в Казахстане
Отправлено: 10.01.21 - 23:22
#6
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Цитата:
ACROS:
Такое везде: города, а тем боле крупные мегаполисы всегда голосуют неактивно.

А в чем причина-то?
У нас же особый...казахстанский, путь демократии...т.е. нурлыкунии.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7108
Re: Выборы в мажилис и маслихаты завершились в Казахстане
Отправлено: 10.01.21 - 23:23
#7
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Цитата:
ACROS:
Самый высокий процент явки избирателей: - по северу;

вот те раз... те регионы, которых националисты уже заклеймили оказывается самые надежные, исполнительные и ответственные.
Хотя, надеюсь, у всех наших регионов хватило ума и силы воли сделать протестное голосование, отдать свои голоса другим партиям, а не Нуротану.
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