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≡ Седьмой лишний - Журналиста "НГ" удалили с избирательного участка перед подсчетом голосов
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40689
Седьмой лишний - Журналиста "НГ" удалили с избирательного участка перед подсчетом голосов
Отправлено: 10.01.21 - 21:22
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- Я, председатель участковой комиссии № 1, в связи с тем, что количество мест для наблюдателей, доверенных лиц ограничено шестью человеками, я вас прошу покинуть участок, - заявил журналисту председатель УИК Берген КАЛАКОВ.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10394
Седьмой лишний - Журналиста "НГ" удалили с избирательного участка перед подсчетом голосов
Отправлено: 10.01.21 - 21:22
#1
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позорище то какое, какой то Калаков
обьявил себя властью.
значит есть что скрывать,
однозначно. значит будут мухлевать.
результаты по участку аннулировать,
Калакова выгнвть. наказать.

[Исправлено: alex_60, 10.01.2021 - 21:23]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13618
Седьмой лишний - Журналиста "НГ" удалили с избирательного участка перед подсчетом голосов
Отправлено: 10.01.21 - 21:34
#2
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А почему именно журналист НГ был выгнан, а не другого издания? Чем обоснован выбор? Тут впору антикоррупционщиков вызывать.

[Исправлено: Victor Yang, 10.01.2021 - 21:35]
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20829
Re: Седьмой лишний - Журналиста "НГ" удалили с...
Отправлено: 10.01.21 - 21:37
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот и начался - подсчёт... 8-) :-o
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
42
Re: Седьмой лишний - Журналиста "НГ" удалили с...
Отправлено: 10.01.21 - 21:50
#4
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Если никто не смог предъявить тот пункт по ограничению числа наблюдателей, то журналиста удалили незаконно. Это произвол местного администратор, возомнившего себя властью, баем. Можно и в суд на него конкретно подать. Мерзко все это выглядит. В инете уже появились ролики с разоблачением мухлежа в пользу Нур Отана. позорники честно они никогда не выиграют. Народ уже все понял.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20829
Седьмой лишний - Журналиста "НГ" удалили с избирательного участка перед подсчетом голосов
Отправлено: 10.01.21 - 21:57
#5
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И откуда эти шестеро наблюдателей?... :-o
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kholodai
§ kholodai
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
24.09.10
Сообщений:
15
Re: Седьмой лишний - Журналиста "НГ" удалили с...
Отправлено: 10.01.21 - 22:09
#6
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Правильно, что я не пошёл на выборы, не захотел становится участником этой клоунады
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1376
Re: Седьмой лишний - Журналиста "НГ" удалили с...
Отправлено: 10.01.21 - 22:39
#7
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Калаков действительно некомпетентен, как председатель: конституционным Законом " О выборах" не ОГРАНИЧЕНО количество доверенных лиц и наблюдателей как во время проведения голосования так и во время подсчёта голосов.
Георгий ваше дело: в суд и только суд: в эти день и суд и прокуратура работает без выходных и допоздна: принимает иски и выносит решения МГНОВЕННО.
Завтра будет поздно.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1376
Re: Седьмой лишний - Журналиста "НГ" удалили с...
Отправлено: 10.01.21 - 22:44
#8
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Цитата:
alex_60:
аннулировать, Калакова выгнвть. наказать.


Эка, как мы ВОЗБУДИЛИСЬ !!
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Ахмат
§ Ахмат
(Пользователи)
Регистрация:
26.03.19
Сообщений:
64
Re: Седьмой лишний - Журналиста "НГ" удалили с...
Отправлено: 10.01.21 - 22:47
#9
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Митинги были на юге,вбросы на востоке. Костанай же должен был чем-то отличиться - вот и отличился журналистом и властью :-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9767
Re: Седьмой лишний - Журналиста "НГ" удалили с...
Отправлено: 10.01.21 - 22:48
#10
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Так выгнали в итоге или нет?
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1376
Re: Седьмой лишний - Журналиста "НГ" удалили с...
Отправлено: 10.01.21 - 22:56
#11
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Цитата:
maxsaf:
или


Раз пишет про это: значит попросили удалиться с помощью полицейских.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7108
Re: Седьмой лишний - Журналиста "НГ" удалили с...
Отправлено: 10.01.21 - 23:00
#12
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Не удивительно. У этого Калакова начальница Алма Досщанова - кандидат в депупутаты. Конечно, должно быть всё чики-пуки...чтобы никакой журналист, тем более НГ не прикопался.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9767
Седьмой лишний - Журналиста "НГ" удалили с избирательного участка перед подсчетом голосов
Отправлено: 10.01.21 - 23:02
#13
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Цитата:
ACROS:
Раз пишет про это: значит попросили удалиться с помощью полицейских.

Ну это вы такой вывод сделали, в статье про это ничего нет. Может он "забил", и решил остаться. Не может полицейский ничего сделать на основании закона, которого сам не знает. Хотя, у вас видимо все может быть, раз вы предполагаете, что журналиста все таки вывели из здания.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20829
Седьмой лишний - Журналиста "НГ" удалили с избирательного участка перед подсчетом голосов
Отправлено: 10.01.21 - 23:08
#14
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Т.Гафуров, тут на форумед
Может он всё нам - расскажет?
Не надо догадки - строить... 8-) :-o
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