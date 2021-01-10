Отправлено: - 22:56

ACROS:

как вы выразились, презрительно, "..в аулах на выборы...". Традиционно: в сёлах или по вашему в аулах, голосуют дружно и почти стопроцентно.

[Исправлено: maxsaf, 10.01.2021 - 22:57]

Цитата:Странно, все села собрались в аулы переименовать вроде. Видимо из-за презрения тоже. Аул это оскорбительное слово?