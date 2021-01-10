Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Седьмой лишний - Журналиста "НГ" удалили с избирательного участка перед подсчетом голосов
Седьмой лишний - Журналиста "НГ" удалили с избирательного участка перед подсчетом голосов
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40689
Седьмой лишний - Журналиста "НГ" удалили с избирательного участка перед подсчетом голосов
Отправлено: 10.01.21 - 21:22
- Я, председатель участковой комиссии № 1, в связи с тем, что количество мест для наблюдателей, доверенных лиц ограничено шестью человеками, я вас прошу покинуть участок, - заявил журналисту председатель УИК Берген КАЛАКОВ.
Читать новость
Читать новость
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10394
Седьмой лишний - Журналиста "НГ" удалили с избирательного участка перед подсчетом голосов
Отправлено: 10.01.21 - 21:22
позорище то какое, какой то Калаков
обьявил себя властью.
значит есть что скрывать,
однозначно. значит будут мухлевать.
результаты по участку аннулировать,
Калакова выгнвть. наказать.
[Исправлено: alex_60, 10.01.2021 - 21:23]
обьявил себя властью.
значит есть что скрывать,
однозначно. значит будут мухлевать.
результаты по участку аннулировать,
Калакова выгнвть. наказать.
[Исправлено: alex_60, 10.01.2021 - 21:23]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13618
Седьмой лишний - Журналиста "НГ" удалили с избирательного участка перед подсчетом голосов
Отправлено: 10.01.21 - 21:34
А почему именно журналист НГ был выгнан, а не другого издания? Чем обоснован выбор? Тут впору антикоррупционщиков вызывать.
[Исправлено: Victor Yang, 10.01.2021 - 21:35]
[Исправлено: Victor Yang, 10.01.2021 - 21:35]
Re: Седьмой лишний - Журналиста "НГ" удалили с...
Отправлено: 10.01.21 - 21:37
Ну вот и начался - подсчёт...
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 42
Re: Седьмой лишний - Журналиста "НГ" удалили с...
Отправлено: 10.01.21 - 21:50
Если никто не смог предъявить тот пункт по ограничению числа наблюдателей, то журналиста удалили незаконно. Это произвол местного администратор, возомнившего себя властью, баем. Можно и в суд на него конкретно подать. Мерзко все это выглядит. В инете уже появились ролики с разоблачением мухлежа в пользу Нур Отана. позорники честно они никогда не выиграют. Народ уже все понял.
Седьмой лишний - Журналиста "НГ" удалили с избирательного участка перед подсчетом голосов
Отправлено: 10.01.21 - 21:57
И откуда эти шестеро наблюдателей?...
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 24.09.10
- Сообщений:
- 15
Re: Седьмой лишний - Журналиста "НГ" удалили с...
Отправлено: 10.01.21 - 22:09
Правильно, что я не пошёл на выборы, не захотел становится участником этой клоунады
Re: Седьмой лишний - Журналиста "НГ" удалили с...
Отправлено: 10.01.21 - 22:39
Калаков действительно некомпетентен, как председатель: конституционным Законом " О выборах" не ОГРАНИЧЕНО количество доверенных лиц и наблюдателей как во время проведения голосования так и во время подсчёта голосов.
Георгий ваше дело: в суд и только суд: в эти день и суд и прокуратура работает без выходных и допоздна: принимает иски и выносит решения МГНОВЕННО.
Завтра будет поздно.
Георгий ваше дело: в суд и только суд: в эти день и суд и прокуратура работает без выходных и допоздна: принимает иски и выносит решения МГНОВЕННО.
Завтра будет поздно.
Re: Седьмой лишний - Журналиста "НГ" удалили с...
Отправлено: 10.01.21 - 22:44
Цитата:
Эка, как мы ВОЗБУДИЛИСЬ !!
alex_60:
аннулировать, Калакова выгнвть. наказать.
аннулировать, Калакова выгнвть. наказать.
Эка, как мы ВОЗБУДИЛИСЬ !!
(Пользователи)
- Регистрация:
- 26.03.19
- Сообщений:
- 64
Re: Седьмой лишний - Журналиста "НГ" удалили с...
Отправлено: 10.01.21 - 22:47
Митинги были на юге,вбросы на востоке. Костанай же должен был чем-то отличиться - вот и отличился журналистом и властью
Re: Седьмой лишний - Журналиста "НГ" удалили с...
Отправлено: 10.01.21 - 22:48
Так выгнали в итоге или нет?
Re: Седьмой лишний - Журналиста "НГ" удалили с...
Отправлено: 10.01.21 - 22:56
Цитата:
Раз пишет про это: значит попросили удалиться с помощью полицейских.
maxsaf:
или
или
Раз пишет про это: значит попросили удалиться с помощью полицейских.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7108
Re: Седьмой лишний - Журналиста "НГ" удалили с...
Отправлено: 10.01.21 - 23:00
Не удивительно. У этого Калакова начальница Алма Досщанова - кандидат в депупутаты. Конечно, должно быть всё чики-пуки...чтобы никакой журналист, тем более НГ не прикопался.
Седьмой лишний - Журналиста "НГ" удалили с избирательного участка перед подсчетом голосов
Отправлено: 10.01.21 - 23:02
Цитата:
Ну это вы такой вывод сделали, в статье про это ничего нет. Может он "забил", и решил остаться. Не может полицейский ничего сделать на основании закона, которого сам не знает. Хотя, у вас видимо все может быть, раз вы предполагаете, что журналиста все таки вывели из здания.
ACROS:
Раз пишет про это: значит попросили удалиться с помощью полицейских.
Раз пишет про это: значит попросили удалиться с помощью полицейских.
Ну это вы такой вывод сделали, в статье про это ничего нет. Может он "забил", и решил остаться. Не может полицейский ничего сделать на основании закона, которого сам не знает. Хотя, у вас видимо все может быть, раз вы предполагаете, что журналиста все таки вывели из здания.
Седьмой лишний - Журналиста "НГ" удалили с избирательного участка перед подсчетом голосов
Отправлено: 10.01.21 - 23:08
Т.Гафуров, тут на форумед
Может он всё нам - расскажет?
Не надо догадки - строить...
Может он всё нам - расскажет?
Не надо догадки - строить...
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 40, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 38
|Зарегистрированные пользователи: yudjin, maxsaf
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать