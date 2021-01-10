Отправлено: - 23:02

ACROS:

Раз пишет про это: значит попросили удалиться с помощью полицейских.

Цитата:Ну это вы такой вывод сделали, в статье про это ничего нет. Может он "забил", и решил остаться. Не может полицейский ничего сделать на основании закона, которого сам не знает. Хотя, у вас видимо все может быть, раз вы предполагаете, что журналиста все таки вывели из здания.